白珍熙&安宰贤久违回归电视剧《真的出现了！》就在下月播出，主演还有《黑暗荣耀》空姐、《谢幕》爷爷

由白珍熙、安宰贤主演的KBS 2TV全新周末剧《真的出现了！》，日前已公开剧本研读现场照，定档3月播出。

白珍熙在2018年演出《就算死也喜欢》之后，就进入长达5年的休息期未再拍戏，‎长到有观众开玩笑她是不是「参军了」；安宰贤2019年与离婚受到许多纷纷扰扰，在同年底播出的《有瑕疵的人们》之后便再无戏剧作品‎。而今，观众很快就能看见白珍熙与安宰贤久违回归。



《真的出现了！》围绕著怀有身孕、肚子里宝宝名「真的」的未婚妈妈，和一名不婚主义男子签下「假契约」的罗曼史，描述透过怀孕、分娩及育儿成为「复仇者联盟」的两家家族横冲直撞的故事。导演为曾执导《爱情是Beautiful，人生是Wonderful》韩俊瑞，编剧为人气之作《公主的男人》赵正珠。

白珍熙饰演网路补教业超级新星秀、国语专业讲师「吴延度」，而安宰贤饰演妇产科不孕症专门医师「孔泰庆」。一个拥有魅力外貌与洒脱性格、一个温暖但「外酥内软」。



除了白珍熙与安宰贤，主演还有《黑暗荣耀》「空姐崔惠程」车珠英、《谢幕：树立而死》「爷爷武珍」郑义诸，车珠英饰演孔泰庆的初恋、孔灿植（洪耀燮 饰）秘书室长「张世珍」，郑义诸饰演吴延度前男友兼投资专家「金俊河」。



独剧现场除了四位主演、导演与编剧，助演群姜富子、洪耀燮、车和娟、金惠玉、金昌完、柳进、李管姬、崔大哲、尹周熙、崔慈慧、金沙权、刘在伊与崔伦齐齐聚一堂。

▼读本现场影片，主演们在里头透露了更多人物设定



《真的出现了！》将接档《三姐弟要勇敢》於3月首播，不少韩国网友很期待、希望能超越《三姐弟要勇敢》，留言「现在的不怎么样，《三姐弟》疯狂洒狗血」、「听说是《公主的男人》编剧，希望这次会有趣」、「拜托好好做吧，三姐弟很无聊」。

当然也有网友观众焦点放在演员本身，留言「哇，车珠英太漂亮了」、「安宰贤和白珍熙的合作很令人好奇ㅋㅋㅋㅋ」、「白珍熙好久不见很期待」、「两人很配」、「白珍熙依旧很可爱」、「空姐惠程完全像另一个人」、「惠程好漂亮，希望能大发」、「白珍熙每次演都很像但演暨稳定，希望安宰贤的演技能进步」、「一直关注郑义诸，很期待」（‎留言均源为此‎）。

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