四代團就由我們接手了！Seventeen夫碩順公開向後輩們喊話場面超爆笑，粉絲：「新人可以這麼囂張的嗎」

粉絲：「他們臉皮越厚，我們就越愛」、「這只有 Seventeen 做得到了XD」、「新人可以這麼囂張的嗎？」

男團 SEVENTEEN 的人氣小分隊「夫碩順」（BSS）一公開新歌〈Fighting〉就引發熱烈迴響，歡快的旋律搭配道出上班族心聲的歌詞，讓人相當有共鳴，也被許多網友譽為未來上班必聽的神曲。



▼BSS夫碩順〈Fighting〉（要加油呀）Feat. 李泳知，目前已突破1000萬觀看人次：



此外，他們的回歸舞台當然也是一點都不馬虎，歌手們回歸時，也會隨之帶動起舞蹈挑戰（challenge）的風潮，2018年推出的夫碩順小分隊也自稱是四代團的一員（不過Seventeen 實際上在2015年就出道了XD），並在公眾場合自信滿滿且指名道姓的邀請了四團，讓網友們看了覺得超爆笑！



▼訪問到結尾時，站在中間的DK（隊長）作為代表隊著鏡頭喊話：「四代團就由我們來接手了！LE SSERAFIM、NewJeans、TXT、ENHYPEN，拜託做一次舞蹈挑戰吧！愛你們哦～」



最後，就來看一下他們的回歸舞台吧！



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