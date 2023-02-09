Ailee翻唱《Let it go》驚現「動態飛雪特效」，原是工作人員上陣加持！即興配合+完美唱功獲網讚

近日歌手Ailee舉辦出道10週年全國巡演，即興演唱《冰雪奇緣》主題曲《Let it go》時突然有「雪花」從手中飄出，這舞台效果一級棒啊！XD

Ailee在個人IG分享了這段即興演唱的影片，留言：「大家好，我是Ailsa。」



原來當天有歌迷請Ailee唱這首歌，Ailee唱到一半時突然有位工作人員彎著腰走上舞台，在她唱到「Let it go」時從背後手動製造飛雪效果！

Ailee發現雪花後驚訝地笑出來，接著繼續穩定發揮唱功，工作人員也跟著Ailee的動作左右上下不斷揮灑雪花、超有sense，兩人就這樣在毫無事先商議的情況下完美配合、成就了一次特別的演出，獲得現場一陣掌聲喝彩！而工作人員噴完雪花就害羞跑下台，也相當可愛XD



網友紛紛讚歎不已：「這sense太強」、「連Ailee都不知道的舞台效果」、「穩定完成演唱的Ailee好專業，中途噴霧搖晃器的工作人員也好專業」、「兩個人都太可愛啦」、「看完整個人被幸福感充盈」。



히발 에일리 엉니 콘서트에서 즉석 신청곡 렛잇고 부르는 와중에 스태프님이 나오시길래 헉 음향 문제인가 뭐지하고 보고 있었는데ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/EARaOQqKxq — 학생주임 (@alwaysbeenmy) January 29, 2023

此外，Ailee從去年11月開始舉辦出道10週年全國巡演《One Step More》，先後在9個城市開唱，上月28和29日在大田完成最後兩場公演。



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