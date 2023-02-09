Ailee翻唱《Let it go》驚現「動態飛雪特效」，原是工作人員上陣加持！即興配合+完美唱功獲網讚

Ailee翻唱《Let it go》驚現「動態飛雪特效」，原是工作人員上陣加持！即興配合+完美唱功獲網讚

KPOP   2023年2月9日   星期四14:45   Sani  

（封面圖源：IG@aileeonline，Twitter@alwaysbeenmy截圖）

近日歌手Ailee舉辦出道10週年全國巡演，即興演唱《冰雪奇緣》主題曲《Let it go》時突然有「雪花」從手中飄出，這舞台效果一級棒啊！XD

Ailee在個人IG分享了這段即興演唱的影片，留言：「大家好，我是Ailsa。」
（圖源：IG@aileeonline截圖）

原來當天有歌迷請Ailee唱這首歌，Ailee唱到一半時突然有位工作人員彎著腰走上舞台，在她唱到「Let it go」時從背後手動製造飛雪效果！

Ailee發現雪花後驚訝地笑出來，接著繼續穩定發揮唱功，工作人員也跟著Ailee的動作左右上下不斷揮灑雪花、超有sense，兩人就這樣在毫無事先商議的情況下完美配合、成就了一次特別的演出，獲得現場一陣掌聲喝彩！而工作人員噴完雪花就害羞跑下台，也相當可愛XD
（圖源：Twitter@alwaysbeenmy截圖）

網友紛紛讚歎不已：「這sense太強」、「連Ailee都不知道的舞台效果」、「穩定完成演唱的Ailee好專業，中途噴霧搖晃器的工作人員也好專業」、「兩個人都太可愛啦」、「看完整個人被幸福感充盈」。

此外，Ailee從去年11月開始舉辦出道10週年全國巡演《One Step More》，先後在9個城市開唱，上月28和29日在大田完成最後兩場公演。

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

廣告
相關新聞
留言/評論
主頁 » KPOP » Ailee翻唱《Let it go》驚現「動態飛雪特效」，原是工作人員上陣加持！即興配合+完美唱功獲網讚
© 2023 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 免責聲明 私隱政策 廣告查詢 招募寫手