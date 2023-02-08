只因练习生金地雄长太帅！《BOYS PLANET》预告竟剪成男男版《换乘恋爱》，超亲昵互动都来了

Mnet推出的全新选秀节目《BOYS PLANET》上周已开播，本周将播出第2集，目前发布的先公开影片恐怕要让人惊讶到掉下巴了，光看缩图就可能会误会这是出BL剧！

影片标题斗大写著「『对那个男人感到……心动……』让练习生们心跳加速的『那个男人』舞台是？！」，主角正是个人练习生金地雄。金地雄被镜头捕捉上大萤幕，只是轻轻的抬头就赢来惊呼，坐他旁边的练习生尹钟佑形容他的眼睛闪闪发亮像小鹿，还坦承不时想偷看他甚至想亲吻他！



除了尹钟佑，徐源、朴瀚彬、琴俊弦都在访问中「告白」，说他让人心跳加速、很帅、很性感，仔细看还可以发现制作组把访问的背景P成了恋综《换乘恋爱》，《BOYS PLANET》瞬间弥漫粉红氛围。



金地雄上台同样引起大家关注，评审相当关注他的V领西装里到底有没有穿，让他手足无措，场面相当搞笑。而刚刚想亲吻他的尹钟佑，还想再出手帮大家检查他里面到底有没有穿，后续两人在台上表演又有了一次亲昵互动！



影片目前於YouTube发布1日多已达60万观看次数、3700多则留言，大部分都是来为金地雄加油的，留言「脸就是祝福」、「对心脏有害啊」、「存在本身就很性感」、……等等，并且祝福他一定要成功出道。



其实，金地雄若成功出道，可能是「再再出道」了，现年25岁的他（韩国年龄）出道历程很颠簸，2016年就曾以男团INX出道，但因公司欺压问题隔年就解散，后来数度有机会以男团再出道都失败，2020年则参加过《Burn Up 30》选秀拿下男子组第一发行了合唱单曲。

或许不少网友对他的脸有很深的印象，但不在偶像表现上而是戏剧。金地雄2021年起演出过不少网路剧在网路上小有知名度，包括《甜甜的那家伙》、《想咬一口的嘴唇》与‎《丰德别墅304号隐情》‎，吸血鬼的打扮与BL剧表演都令人深刻。



上周节目尾声公开的网路实时投票结果，金地雄站第二名只输成韩彬，期待周四看到他的表演啦！





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