太震撼！《Trolley：命運交叉點》新一集讓觀眾吶喊「瘋了」「這不是愛情劇」！（EP.13）

由金賢珠與朴喜洵主演的《Trolley：命運交叉點》，從開播以來就以濃濃的懸疑氛圍吸引觀眾，12集就拋下震撼彈數度反轉，昨晚（7）播出的最新第13集更上層樓，讓觀眾直呼「瘋了」。

（以下提及劇情）



昨晚播出的集數是《Trolley》第一次沒有主題，先以空格「＿」取代（不過Netflix版本直接劇透了冏）。故事從金惠調（金賢珠 飾）發現南中道（朴喜洵 飾）說謊，知道了南中道隱瞞南智薰死亡當日的事開始，她對南中道的不信任逐漸加深，再加上陳丞喜（柳賢慶 飾）無預警曝光了當年榮山發生的事，金惠掉跌入低谷。

陳丞喜突然曝光事情，姜弘循（張光 飾）措手不及，但試圖和禹珍碩（金美京 飾）交換條件，不想讓《南宮率法》通過。另一邊南中道在得到金惠調同意上電視後，也馬上和崔基永（奇太映 飾）談合作，要崔基永拿出李流新非法炒地皮的證據。姜弘循和南中道的政治鬥爭打得正火熱。

金惠調才剛答應上電視，後續又有一連串她沒想過的事襲向她來。一是金秀彬的事，她從婦產科朋友（也是潤曙朋友的媽）那邊證實了金秀彬沒有懷孕，還得知小孩根本不是南智薰的，不過金惠調還是選擇先關心金秀彬而非責罵。二是金惠調聽了南中道的自白，同理了他同樣自責害了南智勳。

然而……趁著雨天金惠調出門查看修復室狀況，金秀彬找上了金惠調說出自己這些天來真正埋藏的秘密──南中道和玄麗真（徐正妍 飾）外遇了，南智薰因此想和南中道理論，豈知就沒有回來了……最後揭曉，原來這集的主題是「不貞」。

看完此集，不少觀眾震撼不已在Twitter上討論「瘋了」，還有人搭配哏圖表達自己的驚訝程度，另外還有人留言「靠背啊，這不是愛情劇」（按：《Trolley》標榜懸疑愛情劇）、「睡前看Netflix，直到現在還失魂落魄」、「那些男人都浸入海裡吧，秀彬惠調Happy Ending」。

雖然不少網友表示反轉太突然、有可能外遇只是「誘餌」（誘導你繼續看下一集），不過先前就有一些網友從劇中找到蛛絲馬跡，例如第1集就有網友認為南中道抱著南智薰哭「很像作秀」，10幾集開始南潤曙痛恨外遇也像鋪哏，第12集也有網友猜測南中道就是外遇還殺了自己兒子。

文末補充小編一些意見，小編只覺得看完13集「很難過」，原來從第1集就鋪陳的金惠調送的「紅色外套」，正象徵著金惠調的母愛。即便那天上午金惠調責罵了自己，南智薰還是要維護「媽媽」，勇敢質問南中道，為了維護媽媽，他甚至和那件紅色外套一起墜入漢江……

「紅色外套」也諷刺的引出了南中道的毫無人性、父愛的消失殆盡，他踐踏金惠調的母愛，讓穿著紅色外套的兒子墜河、讓金惠調失去了兒子並為此自責，還讓金惠調看見自己如何摧毀兒子名聲。

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