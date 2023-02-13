好看即正義！盧正義最近美貌瘋狂升級，超驚艷

她最近變超美，氣質大提升！

最近這位女明星在韓娛圈備受關注，她就是年輕女演員盧正義，最近作為SBS《人氣歌謠》的MC活躍中。 9歲就出道到的盧正義這幾年出演了《重回18歲》、《那年，我們的夏天》，清新的五官顏值一笑起來就讓人深陷。



前不久盧正義又一次憑藉頒獎禮紅毯Look衝上熱搜，被讚「美爆了」。 1月中旬舉辦的《第32屆首爾歌謠大賞》裡，盧正義穿了一條掛脖式的黑色禮服，露出雪白的胳膊，直角肩讓人羨慕。 她將長髮盤在腦後，劉海全部梳到一邊，故意留下一絲貼在額頭上，完全突出五官的精緻，妝容素凈端莊，整個人都散發著知性大氣美。看得網友和粉絲們直呼：「越來越美」、「女演員氣質盡顯」。



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[제32회 서울가요대상]

배우 노정의님 착용하신 드레스는

르누아바이장대희 신상 2부 드레스에요

홀터넥선으로 남들과 다른 우아함을 느껴보세요 #노정의 pic.twitter.com/itKIdEkZ2D — 과몰입오타쿠 (@netflix_ota) January 26, 2023

這已經不是盧正義第一次以紅毯Look俘獲人心了，去年夏季的《青龍電視劇大賞》上她以一襲珠光白V領吊帶收腰禮裙驚艷全場，完美展現凹凸有致的好身材。 還在年底的《SBS演技大》」紅毯上以白色抹胸式花邊收腰長裙震撼所有人，膚白貌美配上黑色長髮，瞬間變身為清純玉女。



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