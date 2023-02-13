《浪漫醫生金師傅3》現場拍攝照曝光！安孝燮＆李聖經終於同框，想快點看到「宇鎮恩彩CP」啊～

《浪漫醫生金師傅》講述在「石垣醫院」工作的天才醫生金師傅，與熱情高漲的年輕醫生之間的故事。播出兩季都有著超高收視和討論度，第三季將由第二季「原班人馬」回歸。

近日，《浪漫醫生金師傅3》現場拍攝照也曝光，是大家在手術室的合照。照片中有安孝燮（飾演 徐宇鎮）、李聖經（飾演 車恩彩）、陳慶（飾演 吳明心）、卞宇珉（飾演 南道一）、尹寶拉（飾演 朱英美）和高尚浩（飾演 楊浩俊），還包含新角色李璟榮、李新英和李洪耐。

據悉，李璟榮將飾演車恩彩的父親，是和金師傅（韓石圭 飾）對立的角色，而李璟榮曾在電影《叛獄無間》與韓石圭合作過，他們將再次展現的演技對決；而李新英則飾演石垣醫院的老么醫生「張東華」、李洪耐則飾演軍醫生，也期待兩位的表現！



另外，《浪漫醫生金師傅3》一樣是由前兩季的劉仁植導演和姜銀慶編劇三度聯手合作，預計在4月中首播。



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