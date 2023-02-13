好看即正义！卢正义最近美貌疯狂升级，超惊艳

她最近变超美，气质大提升！

最近这位女明星在韩娱圈备受关注，她就是年轻女演员卢正义，最近作为SBS《人气歌谣》的MC活跃中。 9岁就出道到的卢正义这几年出演了《重回18岁》、《那年，我们的夏天》，清新的五官颜值一笑起来就让人深陷。



前不久卢正义又一次凭藉颁奖礼红毯Look冲上热搜，被赞「美爆了」。 1月中旬举办的《第32届首尔歌谣大赏》里，卢正义穿了一条挂脖式的黑色礼服，露出雪白的胳膊，直角肩让人羡慕。 她将长发盘在脑后，刘海全部梳到一边，故意留下一丝贴在额头上，完全突出五官的精致，妆容素净端庄，整个人都散发著知性大气美。看得网友和粉丝们直呼：「越来越美」、「女演员气质尽显」。



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[제32회 서울가요대상]

배우 노정의님 착용하신 드레스는

르누아바이장대희 신상 2부 드레스에요

홀터넥선으로 남들과 다른 우아함을 느껴보세요 #노정의 pic.twitter.com/itKIdEkZ2D — 과몰입오타쿠 (@netflix_ota) January 26, 2023

这已经不是卢正义第一次以红毯Look俘获人心了，去年夏季的《青龙电视剧大赏》上她以一袭珠光白V领吊带收腰礼裙惊艳全场，完美展现凹凸有致的好身材。 还在年底的《SBS演技大》」红毯上以白色抹胸式花边收腰长裙震撼所有人，肤白貌美配上黑色长发，瞬间变身为清纯玉女。



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