《BOYS PLANET》台湾选手陈冠睿华丽金箍棒耍大招，超强舞蹈实力让全场看了合不拢嘴！

《BOYS PLANET》台湾选手陈冠睿华丽金箍棒耍大招，超强舞蹈实力让全场看了合不拢嘴！

综艺   2023年2月4日   星期六13:30   MiJimin  

（封面图源：爱奇艺《Boys Planet》）

陈冠睿甚至是获奖无数的实力派，不过，教育部奖状看了很有亲切感耶～！XD

Mnet 选秀节目《BOYS PLANET》在2/2正式开播，这一次是将95名练习生分为K、G两组，K组是来自韩国（Korea）的47人，G组则是国际组（Global）48人，第一集播出后就有许多选手脱颖而出，其中来自台湾的陈冠睿所拥有的坚强舞蹈实力，就让现场的所有人都大感吃惊。
（图源：Mnet《Boys Planet》海报）

来自台湾的练习生陈任佑、邱胜扬、陈冠睿、东东4人组队表演 SuperM 的〈Tiger Inside〉，这首歌难度颇高，也因为陈冠睿加入耍棍的华丽操作，如同孙悟空耍金箍棒一般帅气，获得满堂喝采，导师们给了满星All Star(4星)的评价。
（图源：爱奇艺《Boys Planet》）（图源：爱奇艺《Boys Planet》）

▼《Boys Planet》EP1 初舞台：

陈冠睿表示自己是从3岁开始学习舞蹈，现代舞、芭蕾、传统舞蹈…等等，肢体展现上明显就非常突出，之后，导师们追加的个人才艺表现中，更用许多高难度动作征服全场，只听到现场哇哇声不断，坚强实力让人看了合不拢嘴。
（图源：爱奇艺《Boys Planet》）（图源：爱奇艺《Boys Planet》）（图源：爱奇艺《Boys Planet》）

大家是不是也被他惊艳到了呢？

▼四位选手在EP.1的完整舞台公开：

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