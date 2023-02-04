[分集劇情]《愛情的理解》好難理解！另一半已心碎退場但柳演錫與文佳煐卻仍未突破僵局！（EP.13 - 14）

[有雷]《愛情的理解》下週就要送上完結篇，看完這兩集感覺編劇是否打算給個BE了呢？文佳煐投出了一個謊言震撼彈，讓男友心碎離去，同時卻也考驗著柳演錫對她的愛有多深，無論如何都愛著文佳煐的他更是深情告白，以為兩人終於排除萬難，結局卻送上更令人無語的發展！太難理解了〜

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常秀（柳演錫飾）與安秀榮（文佳煐飾）再度有機會走在一起，此時安秀榮卻讓男友鍾賢（鄭家藍飾）認為自己與同事蘇景弼過夜，鍾賢隔日上班時追問秀榮，秀榮竟不否認，鍾賢一氣之下向蘇景弼揮拳，甚至質問常秀是否也與自己女友秀榮有一腿？！當然此舉也讓擔任銀行保全的鍾賢就此丟了工作，他發現秀榮對他的情感並不是愛情，自然也心碎搬離了與秀榮同居的住處。



至於美京（琴世祿飾），家人仍持續催婚，她也終於表達自己與常秀無法再走下去，大病一場後讓美京決定放手，雖然心痛卻開始睡得很好，脫離了害怕與常秀分手的不安情緒。美京從堂哥口中得知，當年她與蘇景弼交往時，因為父親發現蘇父有前科坐過牢，請堂哥去拆散兩人，但此事蘇景弼卻從沒透露過，於是美京才理解了，或許蘇景弼在當時並未出軌。



常秀雖然內心掙扎，也非常介意自己的好友竟與秀榮過夜，但常秀對秀榮卻閉口不提此事，只表示雖然痛苦但仍希望兩人能每天相見。常秀在秀榮淋雨時為她撐傘，甚至隔日發現她生病了，常秀更細心照料她。不過此時公司卻發布了秀榮即將調到其他分行的消息，讓常秀開始魂不守舍。



調職前，秀榮與常秀相約兩人第一次約會的餐廳，常秀也說出了當時想要訴說的告白，兩人聊了很多，常秀認為生活中若可以沒有變數，應該會更幸福，至少明天不會比今天過得更糟糕。隔日，秀榮卻被發現並沒有到新上班地點報到，同仁們在公司找到了她的辭呈。常秀緊張了起來，一邊開車前往她的住處，一邊打電話給她，而秀榮的住處早已搬空，連手機號碼都成了空號…留下一臉錯愕的常秀…



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