《金师傅3》将於4月首播！「反派专业户」李璟荣给剧组送咖啡车，横幅剧透自己的角色＆安孝燮、李圣经关系变化

当时网友们就推测李璟荣应该是饰演「这个角色」，现在基本上是确定啦！

引发海内、外剧迷高度关注的SBS《浪漫医生金师傅3》，由第2季原班人马携手打造，电视剧将於4月播出。

上月初（1月），‎官方证实李璟荣也将出演《金师傅3》‎，与「金师傅」韩石圭为对立角色。被称为「反派专业户」的他，最近往片场送咖啡车应援剧组工作人员们，横幅也剧透了他所饰演的角色，以及安孝燮与李圣经在剧中的关系变化。

또경영이 김사부한테 커피차 보내는데 멘트..

왜 은재가 당신 딸이고 서우진이 당신 사위냐고

나는인정할수가없다시발ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ pic.twitter.com/8VbM3ZWAbw — 팡 (@ourxoves) February 1, 2023

横幅上面写著「金师傅～我的女儿和女婿…就拜托你了^^」的文字，来对照一下第3季的人物关系图…

대립 ...? 오히려 조와 굴러라 pic.twitter.com/Lki9Y1t0Rd — 매니 (@romannny_0506) November 12, 2022

与金师傅为「对立关系」的角色，是车恩彩（李圣经 饰）的爸爸。而李璟荣称「女儿与女婿」，这位女婿应该就是指安孝燮饰演的「徐宇镇」？恩彩和宇镇会结婚吧！

▲不晓得会不会在《金师傅3》看到恩彩和宇镇的婚礼呢～（期待中）

Hui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻