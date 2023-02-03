美聲男團SG Wannabe暌違7年辦演唱會！跟流行拍拍貼超可愛根本愛豆XD

韓國經典的抒情美聲男團SG Wannabe近日宣布合體開演唱會，已暌違7年。宣布好消息的同時，成員們也發布了三人私下合體的照片，讓粉絲直呼可愛。

SG Wannabe是2000年代相當知名的美聲團體，由蔡東河、金勇俊（或譯金容俊）、金振浩組成，後因蔡東河離隊加入了李碩薰。〈Timeless〉、〈罪與罰〉、〈活著〉、〈我的人〉、〈阿里郎〉、〈LaLaLa〉……他們的名曲不可勝數。



2021年劉在錫主持的綜藝節目《玩什麼好呢？》（《玩甚麼好呢》）邀請到了SG Wannabe表演經典串燒，那時是睽違3年一起活動，沒想到一唱就驚天動地來場大逆襲，〈Timeless〉衝即時音源榜第一，〈LaLaLa〉、〈我的人〉、〈活著〉也直奔前十，節目演唱的影片更在短時間飆破百萬，甚至已達到2200萬觀看次數創節目紀錄。

同年7月，SG Wannabe為了回饋粉絲睽違3年回歸，發行了單曲〈你是好人〉，表達：「我們的歌曲和大家的回憶連結在一起後又有了新的回憶，不知道從哪裡聽到這首歌的你，我們想對你說你是好人。」



《玩什麼好呢》節目上SG Wannabe與劉在錫都很惋惜由於疫情沒能開演唱會、任何公開演出都很難，如今總算有機會。SG Wannabe此次睽違7年舉辦的演唱會「Our Days」，就要在4月1日、4月2日於首爾奧林匹克公園SK手球館舉行。2021



宣布好消息的同時，三人特地首次合體拍拍貼跟流行，就像最近的愛豆團體或演員劇組，頭戴道具、做怪表情，讓粉絲激動留言：「暈～～還以為是愛豆♥♥♥」「不是大韓民國最強Vocal團體而是可愛團體♥」「三十代的男人怎麼這麼可愛啊？♥」「好的好的，準備好了！！♥♥♥」「看到照片淚眼汪汪的人舉手！」「好可愛！！！好可愛……好可愛……」



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