《模範的士2》將在2/17回歸！李帝勳爆肌進化變形俠醫身形再次代理復仇

夜幕降臨，暗黑英雄再度來襲！由李帝勳、金義聖和表藝珍主演的動作犯罪韓劇《模範的士2》將於2月17日載譽而歸，「彩虹運輸」實行延續上季「以惡制惡」精神，以智慧儆惡懲奸！

《模範的士2》（模範計程車2）講述地下的士公司「彩虹運輸」代替無法受到法律保護的被害者策劃復仇計劃，並打著「以復仇代替尋死」的口號替天行道，用拳頭實踐私刑正義；本季「彩虹運輸」的服務版圖更從韓國擴展至越南，致力為更多受害者代理復仇，找回自己的精彩人生。



有別於一段韓劇，《模範的士》主打以惡制惡，以李帝勳為首的「彩虹運輸」用暴力「百倍奉還」加害者的畫面讓觀眾直呼過癮；此外，劇中不少案件均改編自韓國真實事例如N號房、「快感殺人犯」鄭南奎案、校園暴力和電話詐騙等，正面諷刺韓國司法制度的情節不但大快人心，也讓人重新審視現有的法律漏洞，因此即使《模範的士》屬十九禁韓劇，仍取得19%最高收視，還在2021年「SBS演技大賞」橫掃六個獎項，贏盡一片口碑！



承接《模範的士》結尾，在一眾惡人得到應有的報應後，金道奇（李帝勳飾）展開全新旅途、安高恩（表藝珍飾）如願當上警察，張省哲（金義聖飾）則經營正派的士公司；但是在《模範的士2》釋出的全新劇照中，只見一身囚服的李帝勳被關在單人監獄裡鍛鍊身體，讓人好奇放下仇恨的「金道奇」為何滿身傷疤、眼裡盡是冷酷！不少網民亦發現李帝勳似乎為了《模範的士2》積極加操，更由原本的鋼條身材進化成渾身肌肉的「變形俠醫」，讓女觀眾原地暴動外，也令人更期待第二季的劇情發展。



Viu Original原創動作犯罪韓劇《模範的士2》將於2月17日首播，香港觀眾可以透過「黃Viu」免費緊貼進度；亦可一併收看《紅氣球》、《誘餌》、《木偶的季節》等，一網打盡最新話題韓劇。



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