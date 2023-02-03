鄭星一劇透《黑暗榮耀》Part 2：這個角色是墜入深淵，跌得最慘的人！

《黑暗榮耀》男二號鄭星一親自劇透Part.2。

由宋慧喬領銜主演，李到晛、林智妍、鄭星一等聯袂主演的《黑暗榮耀》在Netflix一上線就成繼《魷魚遊戲》之後又一大話題神劇，宋慧喬化身復仇女神，在隱忍與理智中運籌帷幄，朝著曾經霸凌自己的同學狠狠揮刀。

女主角宋慧喬憑藉該劇的好口碑再度站到閃耀的燈光下，成為話題的中心，其他配角們也各個角色飽滿，人設出彩，尤其是男二號、樸涏鎮（林智妍 飾）的富豪老公河度領（鄭星一 飾），與宋慧喬的幾場對手戲直接看得觀眾們神魂顛倒，被不少人認為他性張力十足，兩人的CP感甚至強過男主角李到晛。



日前，鄭星一做客了國民MC主持的《劉QUIZ》，透露了自己艱辛的童年經歷，稱母親體弱多病，長年住在療養院，父親則是個有自由靈魂的人，也很少待在家裡，到他讀高三那年媽媽身體好轉，才開始回家照顧他。 由於鄭星一小時候父母不在身邊，姐姐就是父母一般的存在，既當爹又當媽，拉扯著他長大。 鄭星一還透露，那時自己還小，姐姐也是個孩子，但她從來沒有在自己面前哭過，姐姐總是照顧家人。 沒有姐姐，他就不可能有今天的成績。



最後，劉在錫希望鄭星一能夠劇透一點《黑暗榮耀》Part.2的內容，鄭星一爆料稱：「河度領會墜入深淵，會很絕望很憤怒。」劉在錫追問：「是跌入深淵嗎？」鄭星一回答：「他是跌得最慘的一個人，具體內容請收看《黑暗榮耀》Part.2吧，會非常有趣。」



정성일 배우가 말하는 더글로리 파트2 작은스포

하도영이 제일 나락으로 떨어지고 절망하고 분노하는게 파트2에서 많이 나온다

파트2 가 더 재밌다 pic.twitter.com/ZDR6TCkkkE — 무영 (@kd_Lovest) February 1, 2023

此外，《黑暗榮耀》Part.2已經定檔3月10號上線。

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