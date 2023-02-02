《模范的士2》将在2/17回归！李帝勋爆肌进化变形侠医身形再次代理复仇

夜幕降临，暗黑英雄再度来袭！由李帝勋、金义圣和表艺珍主演的动作犯罪韩剧《模范的士2》将於2月17日载誉而归，「彩虹运输」实行延续上季「以恶制恶」精神，以智慧儆恶惩奸！

《模范的士2》（模范计程车2）讲述地下的士公司「彩虹运输」代替无法受到法律保护的被害者策划复仇计划，并打著「以复仇代替寻死」的口号替天行道，用拳头实践私刑正义；本季「彩虹运输」的服务版图更从韩国扩展至越南，致力为更多受害者代理复仇，找回自己的精彩人生。



有别於一段韩剧，《模范的士》主打以恶制恶，以李帝勋为首的「彩虹运输」用暴力「百倍奉还」加害者的画面让观众直呼过瘾；此外，剧中不少案件均改编自韩国真实事例如N号房、「快感杀人犯」郑南奎案、校园暴力和电话诈骗等，正面讽刺韩国司法制度的情节不但大快人心，也让人重新审视现有的法律漏洞，因此即使《模范的士》属十九禁韩剧，仍取得19%最高收视，还在2021年「SBS演技大赏」横扫六个奖项，赢尽一片口碑！



承接《模范的士》结尾，在一众恶人得到应有的报应后，金道奇（李帝勋饰）展开全新旅途、安高恩（表艺珍饰）如愿当上警察，张省哲（金义圣饰）则经营正派的士公司；但是在《模范的士2》释出的全新剧照中，只见一身囚服的李帝勋被关在单人监狱里锻炼身体，让人好奇放下仇恨的「金道奇」为何满身伤疤、眼里尽是冷酷！不少网民亦发现李帝勋似乎为了《模范的士2》积极加操，更由原本的钢条身材进化成浑身肌肉的「变形侠医」，让女观众原地暴动外，也令人更期待第二季的剧情发展。



Viu Original原创动作犯罪韩剧《模范的士2》将於2月17日首播，香港观众可以透过「黄Viu」免费紧贴进度；亦可一并收看《红气球》、《诱饵》、《木偶的季节》等，一网打尽最新话题韩剧。



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