姜丹尼爾世界巡唱香港站！首次來港開騷約定粉絲3月29日見

這是姜丹尼爾出道以來，首次以個人身份來到香港開騷，絕對是一眾DANITY的新年好消息！

姜丹尼爾自2022年展開了 世界巡迴之旅後，今年則由馬來西亞開始，展開英國、法國、德國、新加坡、美國、加拿大等多站巡迴演唱，當然令本地的Kpop迷非常期待香港場的相關消息。今天主辦單位香港樂騰演藝文化有限公司正式宣佈 將於2023年3月29日在九龍灣國際展貿中心匯星STAR HALL盛大舉行。



姜丹尼爾自2017年於韓國選秀節目《PRODUCE 101 season 2》以第一名成績登上限定期間團體Wanna One的中心位置後，便成為韓流界人氣偶像，一舉一動均受Kpop迷關注。在2019年以個人身份出道後，姜丹尼爾活躍於影視、音樂等不同界別，除了在韓劇《我們的新紮學堂》擔任男主角，又主持綜藝節目《Street Man Fighter》。而在音樂方面，他的首張迷你專輯《Color on me》共取得超過500,000張的驚人銷量，並獲得雙白金認證，之後推出的《MAGENTA》、《YELLOW》、《The Story》專輯，每一張均取得超過30萬張銷量的優異成績。



而在剛完成的馬來西亞站巡演上，姜丹尼爾也獻唱了最新專輯《The Story：RETOLD》內的3首新歌〈Nirvana〉、〈Ghost〉和〈Selfish〉，可見誠意十足，期間又大送心心給當地歌迷，更讓人期待他在香港站的現場演出。如希望知道更多 的相關資訊，請繼續留意主辦及協辦單位的微博、FB和IG更新，以及新聞公佈。





日期：2023年3月29日（星期三）

時間：晚上8時正

場地：九龍灣國際展貿中心匯星STAR HALL

經紀公司：KONNECT

主辦單位：香港樂騰演藝文化有限公司

策劃單位：有種傳媒

協辦單位: 168 Production and Engineering Services Ltd.

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