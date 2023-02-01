3月1日首播！陰陽眼計程車司機＋失憶女靈魂的組合《Delivery Man送貨員》尹燦榮＋方珉雅出擊！

即將在3月1日公開的Genie TV原創系列《Delivery Man送貨員》公開了主視覺最新海報，看得見鬼的計程車司機徐英民（尹燦榮飾）與追逐著某事件的靈魂姜智賢（方珉雅飾）這樣的組合也引發了觀眾們的好奇心。

《Delivery Man送貨員》描述一位靠開計程車討生活的司機徐英民，和一位失去記憶的女靈魂姜智賢相遇後，展開一場前所未有的搜查。從鬼乘客們的心情發洩到神祕殺人事件的追蹤，世界上獨一無二的雙人鬼組合將展開創意搜查。



尹燦榮所飾演的司機徐英民，只要有錢賺就能讓他開車，於是他開始了無人知曉的「鬼乘客專用司機」這個特別的營業項目，載送著鬼乘客們並幫他們解決心願。方珉雅則是糊里糊塗上了空計程車，卻是一位失去記憶的靈魂姜智賢，連自己是誰都不知道，卻緊緊貼著這台計程車不走，還厚著臉皮聲稱自己是鬼乘客專用計程車的營業部長！就此與徐英民聯手展開旅程。



尹燦榮與方珉雅這樣的新鮮組合令人期待，預告中呈現了徐英民與姜智賢的第一次相遇，以及兩人之後共同上路迎接更多鬼乘客的畫面，穿梭在一般的街道上卻載送著一般人無法想像的鬼乘客，尹燦榮能因此累積更多財富嗎？失去記憶的女鬼方珉雅究竟有著什麼樣的過往呢？兩人能共同幫這些鬼魂解決什麼樣的心願？



海報中的兩人還露出營業用微笑，寫著「謝絕人類，歡迎鬼魂」說明了自己的營業目標對象。到底他們會招攬到什麼樣的乘客呢？第一位客人想必備受關注。《Delivery Man送貨員》製作組也表示，尹燦榮與方珉雅的合作超出大家所預期的有趣，穿梭於喜劇與懸疑之間的爆炸性劇情，想必能讓觀眾們感受到樂趣！《Delivery Man送貨員》將於3月1日在Genie TV和ENA、TVING首次公開。

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