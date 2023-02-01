3月1日首播！阴阳眼计程车司机＋失忆女灵魂的组合《Delivery Man送货员》尹灿荣＋方珉雅出击！

即将在3月1日公开的Genie TV原创系列《Delivery Man送货员》公开了主视觉最新海报，看得见鬼的计程车司机徐英民（尹灿荣饰）与追逐著某事件的灵魂姜智贤（方珉雅饰）这样的组合也引发了观众们的好奇心。

《Delivery Man送货员》描述一位靠开计程车讨生活的司机徐英民，和一位失去记忆的女灵魂姜智贤相遇后，展开一场前所未有的搜查。从鬼乘客们的心情发泄到神秘杀人事件的追踪，世界上独一无二的双人鬼组合将展开创意搜查。



尹灿荣所饰演的司机徐英民，只要有钱赚就能让他开车，於是他开始了无人知晓的「鬼乘客专用司机」这个特别的营业项目，载送著鬼乘客们并帮他们解决心愿。方珉雅则是糊里糊涂上了空计程车，却是一位失去记忆的灵魂姜智贤，连自己是谁都不知道，却紧紧贴著这台计程车不走，还厚著脸皮声称自己是鬼乘客专用计程车的营业部长！就此与徐英民联手展开旅程。



尹灿荣与方珉雅这样的新鲜组合令人期待，预告中呈现了徐英民与姜智贤的第一次相遇，以及两人之后共同上路迎接更多鬼乘客的画面，穿梭在一般的街道上却载送著一般人无法想像的鬼乘客，尹灿荣能因此累积更多财富吗？失去记忆的女鬼方珉雅究竟有著什么样的过往呢？两人能共同帮这些鬼魂解决什么样的心愿？



海报中的两人还露出营业用微笑，写著「谢绝人类，欢迎鬼魂」说明了自己的营业目标对象。到底他们会招揽到什么样的乘客呢？第一位客人想必备受关注。《Delivery Man送货员》制作组也表示，尹灿荣与方珉雅的合作超出大家所预期的有趣，穿梭於喜剧与悬疑之间的爆炸性剧情，想必能让观众们感受到乐趣！《Delivery Man送货员》将於3月1日在Genie TV和ENA、TVING首次公开。

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