朴恩斌盛裝出席頒獎禮！淺藍色禮服爭議大，醜爆了VS像ELSA女王

朴恩斌這條淺藍色禮服到底適不適合她，在韓網上掀起了熱議。

前幾天，朴恩斌受邀參加了「Critics Choice Awards In LA」（ 評論家選擇獎）的頒獎禮，她以一襲湖藍色拖地禮服亮相，肩膀部份採用了輕紗和水鑽的透視設計，像披風一樣甩在身後，有一部份網友看了之後狂讚朴恩斌這身打扮很有ELSA女王（艾莎女王）的風範，大氣又端莊，將頭髮高高盤起來，更襯托出雪白的天鵝頸。



不過也有很多網友對朴恩斌的這身Look並不看好，尤其是從她分享的照片中看，大多數參加活動的人穿的都是深色服裝，因此有網友就吐槽：「為什麼一定要穿得這麼顯眼」、「顏色太亮了，和頒獎禮氛圍不符」、「 為什麼要讓女神穿這麼醜的衣服」，對她這身行頭感到惋惜。



朴恩斌憑藉《非常律師禹英禑》人氣大爆發，讓觀眾們見識到了她「劇拋式演技」，而本屆「Critics Choice Awards」中，該劇還被提名為「TV類最優秀外國語電視劇」。

此外，前不久朴恩斌傳出即將出演知名編劇朴慧蓮新作《無人島的DIVA》，該劇講述了夢想當歌手的全羅道孤島少女因為無法忍受父親的家暴，在16歲時為了參加選秀坐上船離家出走，出人意料地因為風浪掉隊在無人島上發生的故事。

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