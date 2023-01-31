「最閃耀的那段時光，我們在一起。」《Soulmate》（韓版《七月與安生》）公開金多美、全少妮、邊佑錫劇照！

有看過周冬雨和馬思純版本的觀眾們，是否期待這一版本的詮釋呢？

《Soulmate》翻拍自周冬雨和馬思純主演的《七月與安生》，原版描述兩位性格迥異的女生，因一名男生的出現而遇到不同的命運安排。韓版於近期啟動宣傳行程，以溫暖清淡的感性為基調，描述第一次見面就認出彼此的兩個朋友「微笑」（金多美 飾）和「夏恩」（全少妮 飾），與「振宇」（邊佑錫 飾）一起經歷喜悅、悲傷、悸動、思念的故事。

該部電影預計於3月上映。《Soulmate》約略分為五個時間線：初遇的1998年、初戀的2004年、成為大人的2010年、追隨蹤跡的2014年，以及被思念充滿的現在。預告片細膩地透露少女之間複雜微妙的互動與轉變。金多美飾演原版裡周冬雨的「安生」，全少妮則飾演馬思純的「七月」。





▲在拍攝完《梨泰院Class》後，金多美便投入《Soulmate》的拍攝，之後接演《那年，我們的夏天》與崔宇植等合作。除了《Soulmate》，金多美還有部待播作品為‎ Netflix原創電影《大洪水》‎，與朴海秀等主演。





▲全少妮近期也有另外一部作品即將公開，她與朴炯植等合作的tvN新劇‎《青春月譚》‎將於下月（2月）6日首播。全少妮飾演的「閔在伊」在一夜之間成為殺害家人的嫌疑犯。為洗脫罪名、追查真相，她冒著生命危險，以新身份進入宮中。





▲邊佑錫近期作品為‎《20世紀少女》‎與金裕貞等合作，目前另外一部待播作品則為‎《大力女子姜南順》‎，並在劇中飾演反派角色「柳時五」。

Hui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞