《青春月譚》公開新劇照：「王世子」朴炯植的視線緊追著全少妮！甜蜜眼神令人淪陷

再稍微等等！《青春月譚》將於下月（2月）6日首播～







tvN新月火劇（週一、二播出）《青春月譚》由朴炯植、全少妮等主演。該部作品描述被下了神祕詛咒的王世子──李煥（朴炯植 飾），與背負殺害家人嫌疑的天才推理少女──閔在伊（全少妮 飾）之間，展開相互救援的青春羅曼史故事。





官方陸續公開相關劇照，兩位主角的CP感值得期待！朴炯植的眼神相當深情，簡直就是緊盯著全少妮不放啊～





朴炯植飾演的「李煥」，有著精緻外表、傲慢性格。不僅能文能武，還擁有過目不忘的聰明大腦。雖然被神秘詛咒所困擾，卻用堅強的毅力守住自己的位置，保持著無法撼動的形象。





全少妮飾演的「閔在伊」，在與未婚夫舉行婚禮前夕，雙親及哥哥因吃下她準備的飯桌同時吐血而死，在伊一夜之間成為殺害家人的殺人犯。逃亡期間，在伊想起王世子寫給父親的密信。為了洗脫罪名、追查真相，在伊冒著生命危險，以新的身份進入宮中。













感覺可以在《青春月譚》裡看到男、女主角不少裝扮呢！超期待～





另外，朴炯植、全少妮近期合體拍攝時尚雜誌《ELLE》畫報，展現不同於古裝的魅力。

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