「最闪耀的那段时光，我们在一起。」《Soulmate》（韩版《七月与安生》）公开金多美、全少妮、边佑锡剧照！

有看过周冬雨和马思纯版本的观众们，是否期待这一版本的诠释呢？

《Soulmate》翻拍自周冬雨和马思纯主演的《七月与安生》，原版描述两位性格迥异的女生，因一名男生的出现而遇到不同的命运安排。韩版於近期启动宣传行程，以温暖清淡的感性为基调，描述第一次见面就认出彼此的两个朋友「微笑」（金多美 饰）和「夏恩」（全少妮 饰），与「振宇」（边佑锡 饰）一起经历喜悦、悲伤、悸动、思念的故事。

该部电影预计於3月上映。《Soulmate》约略分为五个时间线：初遇的1998年、初恋的2004年、成为大人的2010年、追随踪迹的2014年，以及被思念充满的现在。预告片细腻地透露少女之间复杂微妙的互动与转变。金多美饰演原版里周冬雨的「安生」，全少妮则饰演马思纯的「七月」。





▲在拍摄完《梨泰院Class》后，金多美便投入《Soulmate》的拍摄，之后接演《那年，我们的夏天》与崔宇植等合作。除了《Soulmate》，金多美还有部待播作品为‎ Netflix原创电影《大洪水》‎，与朴海秀等主演。





▲全少妮近期也有另外一部作品即将公开，她与朴炯植等合作的tvN新剧‎《青春月谭》‎将於下月（2月）6日首播。全少妮饰演的「闵在伊」在一夜之间成为杀害家人的嫌疑犯。为洗脱罪名、追查真相，她冒著生命危险，以新身份进入宫中。





▲边佑锡近期作品为‎《20世纪少女》‎与金裕贞等合作，目前另外一部待播作品则为‎《大力女子姜南顺》‎，并在剧中饰演反派角色「柳时五」。

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