宋仲基1個月身份連跳兩級，人夫+人父雙喜臨門！多年的夢想終於實現了～

宋仲基夢想成真了。

1月30日下午，韓娛圈驚爆大新聞，韓劇男神宋仲基宣布再婚，且要當爸爸了。

去年12月底，韓國媒體報導稱宋仲基正在與一名英國女性熱戀中，還表示宋仲基帶著女友參加一些各種聚會，從未隱藏自己的戀情。 隨後又有媒體挖出，這名外國女性名叫「Katy Saunders」，曾經是一名演員，在2018年後選擇當起了全職義大利語老師，宋仲基在拍攝《黑道律師文森佐》時，對方是她的語言老師，據傳兩人正是因為1對1教學擦出了愛的火花，才決定走到一起。 沒想到隔了1個月不到，宋仲基就官宣同時升級為人夫+人父，可謂是雙喜臨門。

這一消息在韓娛圈來說就如同驚雷一般，畢竟宋仲基是韓劇男神之一，不說粉絲遍佈全球，但在亞洲還是相當有號召力的，從《太陽的後裔》，到《黑道律師文森佐》、再到《財閥家的小兒子》，可圈了不少「老婆粉」、「 女友粉」，這下突然宣布結婚，另女粉絲們很傷心。



不過，想擁有一個家庭一直是宋仲基的夢想。 2017年5月宋仲基接受《W KOREA》採訪時， 被問及「為了未來，能夠讓你行動起來的會是什麼人？」時，宋仲基大方坦言：「我夢想中的生活就是建立一個家庭，沒有什麼比家庭更重要的了，這是我生命中最大的教誨和禮物，也是我要前進的方向。因為演員這一特殊職業，我需要努力在家庭和事業中找到平衡，我希望將來是一個積極向上的爸爸和好丈夫，這是我最大的夢想。」



猶記得宋慧喬和宋仲基因為拍攝《太陽的後裔》 擦出愛的火花，雙宋於2017年10月聯姻，當時還被民眾和媒體封為「世界婚禮」而備受關注，只可惜兩人的婚姻只維持了2年，2019年宣佈分開，後來有小道消息爆料雙宋離婚的原因是因為生孩子和工作繁忙而不斷產生爭執，這才導致婚姻破裂。



송중기 송혜교 오늘 결혼 사진 중 제일 잘 나왔다. pic.twitter.com/BLL17tjvrD — 맘다로 (@jane3yr3) October 31, 2017

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