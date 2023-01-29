除了南宮珉、安恩真，李學周、李多寅也確認主演《戀人》！李學周繼《陽光先生》再演史劇

MBC早在13日就宣布了新劇《戀人》主演為南宮珉與安恩真，近日再確認主演還有李學周與李多寅。

《戀人》是講述一對捲入丙子胡亂（又稱丙子戰爭）戰火的戀人，他們在那時期非常思念彼此且相愛的故事。由高收視之作《逆賊：偷百姓的盜賊》黃真英編劇執筆，《黑色太陽》金成龍導演執導，企劃成為2023名品史劇。

《戀人》早因「收視與演技保證」的南宮珉與《機智醫生生活》「秋秋」安恩真主演而備受矚目。南宮珉飾演男主角「李長賢」，不曾對任何人事物敞開心房，但在認識了一個女人之後開啟意想不到的命運之門；安恩真飾演女主角「柳吉彩」，是嬌生慣養的名門家大小姐，卻因戰爭飽受風霜，又在真心愛慕一個男人之後，逐漸成熟。



（更多《戀人》南宮珉與安恩真角色介紹：‎南宮珉確定與「秋秋」安恩真攜手《戀人》詮釋朝鮮時代深情愛戀！能否扭轉愛情劇=失敗的印象呢～）

李學周與李多仁的角色將增加《戀人》的哀戚。李學周飾演在成均館修學的光明前途儒生「南延俊」，是比起生命更加重視君子之行的人物，對君主的忠誠、對百姓的愛護都是真心的。南延俊一直以來都想向世人展現自己的忠心，因此在丙子胡亂爆發後，毫不猶豫的加入兵戎戰火。



李學周從《夫妻的世界》（夫婦的世界）爆紅之後，在《夜食男女》、《私生活》與《以吾之名》嘗試著各種角色，每每都有亮眼表現，甚至還以《既然這樣就去青瓦台》入圍百想藝術大賞男配角獎、奪下第一屆青龍系列大獎男配角獎。



李學周上一次演史劇已是2018年在《陽光先生》扮演金安平青年時期，和南宮珉一樣都是生涯難得演出史劇，兩人演過的史劇都屈指可數，而南宮珉上一次演出史劇已是10年繼2013年《龜巖許浚》。李學周在《陽光先生》的演出雖短，但誇張、呆萌可愛的模樣卻吸引不少觀眾。



李多寅則飾演南延俊的未婚妻，也是劉吉彩最親近的朋友「景恩愛」。景恩愛是很懂得先看到世界光明的一面，賢淑且慈善的女人，在經歷無數風波後，依然守護著對南延俊的愛以及對生活的信任，與嬌生慣養且高傲的劉吉彩不同，是強韌有魅力的人物。



比起李學周演出的消息，李多寅的演出顯然就沒有那麼受歡迎了。由於李多寅的父母李洪憲與甄美里曾涉及經濟犯罪，李多寅與姐姐李侑菲也被認為享受著被害人的金錢受到韓國網友唾棄，‎去她更與李昇基被爆戀愛中，大大影響李昇基的形象‎，此次李多寅出演《戀人》被網友大喊「好可惜」、不太願意見到李多寅。

南宮珉、安恩真、李學周與李多寅，這樣的組合你覺得呢？《戀人》預計在今年下半年與觀眾見面。

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