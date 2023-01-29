音樂戲劇綜藝全方位偶像SHINee珉豪巧扮《想見你》李子維與《鬼怪》孔劉名台詞告白粉絲！

男團SHINee中的門面擔當珉豪於1月29日晚間六點於台北與粉絲SHINee World們見面，雖然明天就是上班日，不過依舊匯集了來自台灣各地以及海外的粉絲們，與珉豪共同度過愉快的收假夜晚。





一開場珉豪就帶來勁歌熱舞演出，帥氣如鬥牛士般的閃亮外套搭配上他的俐落舞步，一舉手一投足都讓台下粉絲們尖叫聲不斷。接著珉豪在主持人介紹之下出場，他張開雙臂擁抱現場所有的尖叫聲，也深怕比較遠的粉絲看不到他，不斷向遠處打招呼問候所有粉絲們，應該已經有四年沒有來台的珉豪直呼對大家非常抱歉，看到今日有那麼多SHINee World到場也讓他相當感動。





珉豪親自抽出了多位幸運粉絲們上台一同進行任務，對於每一位粉絲他更是主動獻上握手與抱抱，令台下尖叫聲不斷。珉豪也戴上聖誕小鹿髮箍以及Tom Cruise獨行俠的雷朋墨鏡，不管是可愛還是帥氣的造型，珉豪都能完美消化，粉絲們也看得相當開心。





珉豪最近在戲劇方面相當活躍，也演出了多樣化的作品。現場更準備了兩個片段來考驗珉豪的演技，第一段是《想見你》電視劇中李子維（許光漢飾）向黃雨萱（柯佳嬿飾）的雨中告白「我喜歡妳！」，第二段則是《鬼怪》中孔劉向金高銀所說的名台詞「今天天氣好，今天天氣不好，今天天氣剛剛好…」，珉豪更換上了繡有他中文名字的白襯衫，揹著鳳南高中的書包，把所有粉絲們當作劇中女主角說出他的告白，也穿上長版大衣展現鬼怪的帥氣，令粉絲們心動不已。





珉豪除了帶來自己最新專輯中的曲目外，也帶來了大家熟悉的SHINee組曲讓粉絲們回味，除了音樂與戲劇外，他也活躍於許多綜藝節目，如最近剛播出的《用雙腳搶票》等，珉豪也提到大家在紐西蘭拍攝的過程，而本次來台他很希望能夠到海邊玩水，還有到放天燈的地方以及九份去走走。不過因為珉豪的行程非常忙碌，僅能在台停留兩天，看來只能再期待下一次了。





Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞