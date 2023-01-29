柯佳嬿離韓不忘帶上孔劉衣架！宣傳《想見你》獲贈最愛偶像周邊，約定票房破百萬再來韓

柯佳嬿離韓不忘帶上孔劉衣架！宣傳《想見你》獲贈最愛偶像周邊，約定票房破百萬再來韓

明星   2023年1月29日   星期日14:27   Sani  

（封面圖源：Twitter@fmcnaj截圖，FB@CJCGV）

柯佳嬿是圈中出名的「孔劉迷妹」，近日和許光漢、施柏宇一起赴韓宣傳電影《想見你》時獲粉絲贈送孔劉衣架，當場喜上眉梢，離開韓國也不忘一起帶上飛機！

電影《想見你》本月25日在韓上映，三位主演柯佳嬿、許光漢、施柏宇齊齊飛赴首爾舉辦記者會，與當地熱情粉絲見面。
（圖源：TVDaily）
（圖源：電影《想見你》韓版海報）

其中柯佳嬿是孔劉的知名迷妹，不僅多次對媒體透露想和孔劉一起拍戲或喝咖啡，就連在先生謝坤達面前也不吝表達對孔劉的愛。 韓國粉絲也深知這一點，特地帶了「孔劉衣架」來到現場。 許光漢第一個發現觀眾席裡的「孔劉」並指給柯佳嬿看，佳嬿瞬間露出驚喜又害羞的迷妹表情！
（圖源：YouTube@TORIKO K-CULTURE）

後來柯佳嬿從粉絲手裡接過衣架又是一陣激動，笑得合不攏嘴：

結果就是：明明是為《想見你》做宣傳，合照時女主角卻是抱著孔劉：
（圖源：FB@CJCGV）

而今天上午柯佳嬿從仁川機場離開，孔劉衣架也沒有丟，赫然從助理手袋裡探出笑臉XD

三位主演約定票房突破100萬人次會再回來韓國，不知下次會不會跟孔劉真人見面呢？

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