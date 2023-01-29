《寄生上流》《謗法》都是她！《黑暗榮耀》鄭知蘇出道10年作品已有一大把，網驚：「看完都沒發現是同一人！」

《寄生上流》《謗法》都是她！《黑暗榮耀》鄭知蘇出道10年作品已有一大把，網驚：「看完都沒發現是同一人！」

明星   2023年1月29日   星期日12:25   Sani  

（封面圖源：IG@mint_ziso，《寄生上流》《謗法》《某一天滅亡來到我家門前》《黑暗榮耀》劇照）

在《黑暗榮耀》裡飾演宋慧喬童年時期的鄭知蘇1999年出生，今年還沒過24歲生日，為人熟知的作品已經有不少！

鄭知蘇作為演員出道前曾是花式滑冰運動員，13歲時以本名「玄承旻」第一次拍戲，在MBC周末特別計畫連續劇《May Queen》裡飾演女主角孫恩書的少年時期，一展花式滑冰身手。
（圖源：MBC《May Queen》劇照及截圖）

2013年擔任兒童綜藝節目《Just Like That Show》第4和5期的固定成員：
（圖源：《Just Like That Show》截圖）

作為童星的鄭知蘇在多部電視劇裡擔任女主角童年時期，例如2013年在MBC電視劇《奇皇后》裡飾演少年河智苑：
（圖源：MBC《奇皇后》劇照）

2015年在SBS水木劇《海德、 哲基爾與我》飾演少年韓志旼：
（圖源：SBS《海德、 哲基爾與我》劇照）

2019年在奉俊昊導演的電影《寄生上流》裡飾演僱主家的長女朴多惠，對家教老師崔宇植暗生情愫：
（圖源：《寄生上流》劇照）

2020年在tvN電視劇《謗法》第一次擔任主演，飾演天生擁有強大詛咒能力的「白昭袗」：
（圖源：tvN《謗法》劇照）

2021年在tvN電視劇《某一天滅亡來到我家門前》裡飾演對世人充滿憐憫的少女神：
（圖源：tvN《某一天滅亡來到我家門前》劇照）

以及在KBS電視劇《Imitation》飾演女主角「李瑪荷」：
（圖源：KBS《Imitation》劇照）

2022年再度涉足綜藝領域，在MBC《玩什麼好呢？ 》成為女子演唱團體WSG Wannabe的成員：

在KBS電視劇《謝幕：樹立而死》飾演放棄神童名銜、選擇當個無名話劇演員的「徐允熙」。
（圖源：KBS《謝幕：樹立而死》劇照）

再來就是Netflix《黑暗榮耀》裡飾演文同珢的少年時期！被霸凌的戲份看得人既心疼又氣憤，堅韌決絕的眼神也讓人印象極深。
（圖源：Netflix《黑暗榮耀》劇照）

很多韓國網友表示是從《寄生上流》第一次見到她，之後通過《謗法》《滅亡》等劇見識到她的演技實力，並驚歎即便全部看過這些作品，都沒發現居然是同一人啊XD

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