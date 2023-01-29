这可能是继金知硕→庭沼珉之后最暖心的咖啡车！金世正送《Missing2》金弼中、薛仁雅咖啡车都写下长文应援

世正怎么那么暖QQ～♥ 「金弼中」还摆 POSE，原来他那么可爱XDD

去年最「轰动」的演员之间咖啡车应援，可能就是金知硕送给庭沼珉（庭沼玟 饰）的「庭沼珉使用法」应援了吧？金知硕为合作过《月刊家》的庭沼珉送上咖啡车，贴心列出7点庭沼珉的使用方法，希望她在新片场能顺顺利利：

「硕知道的庭沼珉使用法：

1. 第一场戏会有点累…眼睛会肿得像新生儿

2. 对灰尘过敏，请为她准备加湿器，拜托了

3. 拍摄期间会不时想睡觉，但她耳朵一向是打开的

4. 喷笑的时候，就算清楚看见她的喉咙也请不要被吓到

5. 比别人怕冷8倍，拜托请给她足够的暖暖包

6. 过了晚上10点，请给她一些吃的吧

7. 她是INFJ，是善意的拥护者，希望所有一切、所有人都能和谐^^」

（延伸阅读：‎《月刊家》售后！金知硕贴心列出七点「庭沼珉使用法」，网友：这是我看过最甜的咖啡车‎）

而最近也有几个咖啡车上的应援文写了长长一篇，都是金世正送的，送给拍摄《Missing：他们存过2》饰演「金弼中」的郑允在（정윤재），还有送给合作过《社内相亲》，正在拍摄《Oasis》的薛仁雅。



金世正给郑允在：

「在游乐场当风纪（管理纪律）的我们队长，恭喜你第一部作品迎来最后拍摄呵呵。因为是第一次，所以遇到很多困难与尴尬吧？依照哥哥的性格，应该是以顽强的毅力撑过来的吧，所以不怎么替你担心，但不表现出来应该会不舒服吧？想捉弄你一下呵呵。」

「恭喜你，辛苦了。一起在地下大厅里一起练习，终於在剧中演了拥有名字的人物，怎么样？舒畅吗，舍不得吗？当然，照我们的个性应该会觉得可惜吧呵呵。第一次拍摄肯定学到很多、感受很多，好好记得自己的决心，以后我们也用热情又新颖的演技，在游乐场多多研究吧！」

「今天是最后一场拍摄，感情丰富的郑允在如果哭的话，前辈们、导演请逗一下他吧！大家都辛苦了，直到最后一场都Fighting！！」



咖啡车另一边挂轴则写：「游乐场队长，忙内来检查一下到底做得好不好^^」



金世正以偶像歌手出道，2017年开始挑战演技，她去年曾在‎采访‎中说过自己有两个磨练演技的团体，一个是和前辈一起，一个是和新人演员。据悉，郑允在就是和金世正一起练习演技的新人演员同学，从金世正的长文可见他们的练习方式相当可爱，还分「队长」职位，还会在游乐场练习演技？

郑允在上传咖啡车认证照写道：「感谢金Pro（金专家）」搭上代表金世正的天使和花花符号，认证照里还作势哭哭，回应金世正说她爱哭，也表示收到了咖啡车的感动。



看到这里，很难不称赞金世正人美心也美吧？有网友留言：「世正真的太温暖了，她知道身为新人的感觉，这就是我支持她的原因，祝你好运，Fighting！」也有人留言：「金Pro是真友情啊，两个人都很帅^^」「相当有领导力♥」「很帅啊金弼中」「弼中和允在完全是不同人，做得好♥」里头似乎不少金世正与郑允在的演技同学。

而金世正两天后给薛仁雅的咖啡车那么写：

「仁雅朋友世正向大家问好~_~ 我们仁雅虽然外表坚强，但内心很脆弱，会想很多……希望今天喝咖啡的人能向仁雅说一句发自内心的真心话，『做得好』、『今天吃了什么怎么这么漂亮？』等等，拜托了，仁雅做得非常非常好。希望片场所有人都能健康平安完成拍摄！」最后还搞笑附注「东润欧巴Hi」，顺便和曾经合作过《学校2017》的张东润打个招呼。



薛仁雅上传认证照回应：「我爱你世正♥」也特地摆了世正咖啡车认证照常用的POSE。网友都相当羡慕两人的情谊呢！也让人看见金世正送咖啡车的用心，和金知硕送给庭沼珉的咖啡车有异曲同工之妙，都愿意亲自写下长长的文字，给予好友力量、希望好友能在片场受到良好照顾，就算不是本人，看到这些字句都打进心里了吧？



你还看过什么特别感动的咖啡车应援吗？也欢迎贴出来和大家分享！冷冷的冬天就是需要温暖的故事取取暖、「温温心」啊！

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