2023韓國最新一線明星身價公開：宋慧喬單集2億女演員中最高、金秀賢李政宰上看10億，整體跨入3億時代

近日韓國《文化日報》記者安鎮勇（音）在個人YouTube頻道公開了韓國影視歌明星的最新身價趨勢，其中宋仲基、李鍾碩、李敏鎬等均超過單集3億，OTT更上看10億，與拍一部電影不相上下。

根據安鎮勇記者介紹，電視劇這邊，單集片酬超過3億的演員包括宋仲基、李鍾碩、池昌旭、李敏鎬、金秀賢等等，以16集標準來算的話一部劇就進賬48億。 如果人氣大爆、簽下海外版權銷售，還有相對於的獎金提成。



女演員裡，片酬最高的是全智賢和宋慧喬單集2億。 最近宋慧喬因《黑暗榮耀》人氣急劇上升，下一部片酬有望更高。



除了電視，線上串流影音服務等OTT平台的市佔率也越來越大，且OTT劇集普遍只有6到12集，若要支付相同的整體片酬，單集片酬只會比電視劇更高。 目前已知最高的是金秀賢，2年前拍攝Coupang Play劇集《某一天》時單集片酬已達到5億，現在只會更高。



根據TVDaily去年報道，李政宰出演《魷魚遊戲》第二季時單集片酬升到10億，如果和第一季同樣是9集，總共就是90億！雖然Netflix沒有做出回應，但考慮到第一季只有片酬沒有獎金，第二季很可能會對此做出調整與補償，所以單集10億韓元並非全無可能。



相較之下，電影片酬反而顯得簡樸很多，像宋康昊、李炳憲、河正宇這樣的一線演員也只是「10+10」：10億片酬加10%票房分紅。 這幾年電影市場整體不景氣，片酬和分紅比例都很難上漲，所以電影演員的片酬實際上是呈下降趨勢。 不過如果是和海外知名度極高的導演如奉俊昊、朴讚鬱合作，不收片酬的也大有人在，例如尹汝貞就曾無償出演洪尚秀導演的電影。



歌手這邊身價最高的當然是BTS、BLACKPINK、IU、羅勛兒、林英雄，但具體出場費無法估量：這些歌手開單獨演唱會都能賺進幾百億、上千億，實在沒必要參加區區幾千萬酬勞的演出活動。 有具體數字可參考的歌手裡，出場費最高的是幾乎都是trot歌手，例如金浩中（4000萬）、宋歌人、永卓（3000萬）等等；Kpop歌手中單人出場費最高的是鳥叔PSY。 值得一提的是，歌手的出場費也隨著季節等因素不同，例如PSY參加大學慶典時往往只收半價、氣氛好時甚至會多唱一小時，為的不是酬勞，而是感受青春的氣息。



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