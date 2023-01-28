《浪漫速成班》郑敬淏又帅、又萌、易推倒！网友：「简直是拿到女主剧本的男主」

《浪漫速成班》越追越有趣！今晚（28日）终於等到第5集～

tvN周末剧《浪漫速成班》由《海岸村恰恰恰》柳济元导演与《结过一次了》杨熙胜编剧合作打造，描述南行善（全道嬿 饰）为帮助女儿挤进明星讲师崔直说（郑敬淏 饰）的课堂，意外因竞争无比的大考纠缠在一起，展开一场有笑有泪的浪漫爱情故事。目前播至第4集，收视率来到7.5%，口碑发酵中。

其中，郑敬淏饰演的「崔直说」获得不少观众喜爱，网友们表示：「刷新娇弱男主巅峰。」在课堂上，崔直说凭著帅气外貌，搭配生动又幽默的讲解，成为补教界高人气的数学老师。同学们最爱看他的「招牌动作」――飞踢，似乎只要看到他这一踢，精神都来了。

但私底下的崔直说，其实没有想像中的光鲜亮丽。因为压力，没办法好好吃饭，也难以入眠。看起来有点难以亲近的他，却会在需要鼓励的时候，对著室长表示：「你可以对我说三次吗？」（就爱看这种反差萌哈哈哈！）





还记得第1集里，南行善因为弟弟的手机被抢走，而「推倒」崔直说吗？之后还被南行善抱起来「转圈圈」、紧要关头由南行善「专车接送」，都让网友忍俊不住：「就是拿到女主剧本的男主啊！」、「郑少女不是白叫的」、「这种人物设定真的可爱又讨喜」等。

提到郑敬淏牌的「娇弱男主」，就不得不提到与金素妍合作的《为纯情著迷》啦！在追看《浪漫速成班》的同时，不妨再把《为纯情著迷》拿出来重温吧～

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