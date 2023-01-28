[分集劇情]《愛情的理解》文佳煐「謊話告白」回應柳演錫〜面對各自的另一半該如何結束現況（EP.11 - 12）

[有雷]《愛情的理解》繞了一圈又回到原點的文佳煐與柳演錫，雖然了解彼此的心意，但仍必須了斷目前的戀情。但似乎兩人的另一半都已察覺有異卻沒打算放手，不管是在意同仁的眼光還是私心不願分開，讓柳演錫與文佳煐的戀情進度再度受阻。

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《愛情的理解》河常秀（柳演錫飾）被愛情沖昏頭已經無法思考，自己仍然愛著安秀榮（文佳煐飾），而安秀榮也刻意透過「謊言大冒險」的遊戲，說出了自己也許才是先對常秀動心的人。兩人都各自擁有戀情，但即使努力想喜歡另一個人，卻還是無法隱瞞自己的內心。



常秀缺席了女朋友朴美京（琴世祿飾）媽媽準備的聚會，美京打了好幾通電話他也都不接，她已察覺有些問題，而常秀想約她好好聊聊，她直覺學長要跟她提出分手，於是不斷閃躲，說自己時間很滿無法再約，甚至後來還刻意約了安秀榮與鍾賢（鄭家藍飾）來個四人晚餐，讓常秀相當不高興，在回程的車內直接說出希望兩人能分手，美京哭喊著為何生日當天要聽到這樣的話，並且提到安秀榮與鍾賢正在同居的事實。



鍾賢也曾看見安秀榮走出家門並與常秀見面的情景，就算秀榮晚回家他也默默等待著，但他終於也鼓起勇氣問了秀榮「妳愛我嗎？」即使這樣簡單的問題，卻讓秀榮難以回答。為了離開這尷尬環境，秀榮自願出差三個月到大學校區內服務，眼看第二名額差點由常秀舉手，大學好友也是美京前男友的蘇景弼，突然在此時舉起手來意願與秀榮一同前往出差。



銀行內另一男同事一結婚就與交往四年的前女友鬧出出軌傳聞，成為大家茶餘飯後討論的話題，甚至最後還被停職了。常秀看在眼裡，自己若與美京分手是否也很可能讓工作受到影響呢？甚至也考量到安秀榮更可能被誤會為介入他人感情的小三。美京則趁此機會推進結婚的進度，讓常秀相當頭大。相愛的人卻錯過了對的時機點，衍生的問題卻接踵而至。



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