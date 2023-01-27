【新劇推介】劉在錫驚喜客串林秀香《木偶的季節》新劇、張根碩暌違五年攜《誘餌》帥爆回歸！

一元復始、萬象更新！踏入兔年，話題韓劇蓄勢待發，今年將由「亞洲王子」張根碩打響頭炮，以犯罪驚悚韓劇《誘餌》衝擊小螢幕；曾陷入私生活爭議的實力派男星金正賢亦將一洗頹風，夥拍林秀香主演奇幻愛情韓劇《木偶的季節》，實行以行動宣告全面回歸！

《誘餌》（1月27日首播）

由「花美男始祖」張根碩攜手許成泰、李伊利雅主演的犯罪驚悚韓劇《誘餌》，講述史上最大規模的詐騙案主犯盧尚千（許成泰飾）傳出死訊，八年後卻再度成為連環殺人案的疑犯，重案組刑警具督韓（張根碩飾）奉命重啟調查尋找真相，盧尚千所隱藏的秘密也逐漸被揭開。



童星出身的張根碩早年憑藉《原來是美男》、《瑪麗外宿中》等偶像劇走紅，更收獲「亞洲王子」稱號，風頭一時無兩！暌違五年，他終於以《誘餌》宣告回歸，該劇更是他退伍後的首部作品，讓鰻魚（張根碩粉絲官方名稱）興奮不已！為了完美打造具督韓一角，張根碩一改昔日的花美男風格，換上滿臉鬍渣的刑警造型，呈現成熟穩重加少許頹廢的感覺，令網民期待他藉新劇再創事業高峰！



《木偶的季節》（1月27日首播）

由金正賢、林秀香主演的奇幻愛情喜劇《木偶的季節》講述每隔99年就會到人間休假49天的死神木偶（金正賢飾）附身到醫科教授都鎮宇身上時，遇上了擁有神秘操控能力的醫生韓季節（林秀香飾），本是死神的他卻在放假期間作為出診醫師，展開救人的工作，一人一神也漸漸譜出了一段奇幻浪漫的愛情戀曲。



「愛情劇專業戶」林秀香擅於主理愛情題材，去年由她主演的兩部韓劇均贏得不俗口碑；今次她將攜手金正賢上演人神戀，在官方公開的先導預告中，只見男女主角在天橋擦身而過時，男方突然閃過前世畫面，暗示二人的緣分早已牽絆百年，也讓人好奇死神的前生故事！



另外，綜藝大神劉在錫主持的《玩甚麼好呢》早於去年驚喜到訪《木偶的季節》拍攝場地，當時他更受劇組委托，率領鄭埻夏和李美珠擔任臨時演員，讓林秀香難忍笑場！觀眾不妨在劇集播出後，仔細尋找劉大神的身影；亦可以重溫《玩甚麼好呢》當中搞笑的幕後故事。



全新韓劇《誘餌》和《木偶的季節》於1月27日首播，香港觀眾可以透過「黃Viu」免費緊貼進度！

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