張根碩睽違5年回歸之作《誘餌》呈現與30年來完全不同的自己！為此特別接受演技訓練〜

出道至今力求轉型的演員張根碩，睽違5年之後選擇主演《誘餌》回歸小螢幕，他也坦言心情相當緊張，甚至在接受課程訓練時還大哭了一場。

張根碩表示，《誘餌》分為兩階段拍攝，拍攝第一段落的時候，他無法在過程中確認剪輯狀況，加上導演也閉口不談，讓張根碩心情相當緊張，直到看到了播出的影片才得到了滿滿成就感。張根碩表示這也是他拍戲以來，感到拍攝團隊合作最棒的作品之一，加上自己已有5年沒有拍戲，也擔心自己的樣子看起來有些生疏緊張，幸虧同劇演員們讓他更加融入這個角色。



相隔了五年才再度回歸，為了讓自己更快進入拍攝，他也接受了數個月的演技訓練課程，做足了準備來到拍攝現場，完成了第一場戲的拍攝時，張根碩表示自己終於感覺到「我真的是在從事演員這個職業啊〜」打從內心感受到喜悅，而接下來的拍攝也順利完成了。



就像會開車的人相隔多年沒有開車，再度坐上駕駛座的時候也必須先熟悉一下，不然也是會感覺有些彆扭。張根碩認為雖然體內的細胞與身體的記憶依舊存在，但要重新演戲也是需要磨練，於是在拍攝《誘餌》前仍然去接受了演技訓練課程，他希望從最基礎來喚醒自己的細胞，開始慢慢伸展，從最基本的呼吸法開始，也讓他想起了自己的童星時期，自己的大學時期等等，他認為適度的緊張可讓自己有著適度的謙虛，是件好事。



張根碩也透露在老師的引導下，為了挖掘出自己最深的情感，他甚至大哭了一場，老師也讓他找回更多自信心，讓他在《誘餌》中展現出與過去30年完全不同的自己，他相信這也是身為演員必須持續學習的過程。《誘餌》在4月7日即將公開第二部份劇情。



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