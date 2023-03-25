《木偶的季節》大結局！消失的木偶給季節留下獨特禮物，5年後喜迎新家人帶來新的轉機！

MBC奇幻愛情劇《木偶的季節》一個是殺人的死神、一個是救人的醫生，「生死與奪羅曼史」即將展開！

劇中的死神「木偶」每隔99年來到人間降下天罰，不同的是，這一次遇見了擁有神秘能力的望診醫生韓季節。 上週更新了大結局第16集，雖然收視率一直到最後都比較低迷，但至少沒有爛尾！各位主演和配角演員的表現也很不錯，期待大家的下一部作品啦~



*以下包含《木偶的季節》第16集關鍵劇情！



鮮花的季節

虛弱的木偶終究沒能等到春天，獲得季節的告白後消失無蹤。 季節開始每天收到一支鮮花，原來是木偶離開前向花店下的訂單，時間長達5年。 悲痛消沉的季節感受到木偶的良苦用心，用他留下的錢開了新的診所，重新成為被大家需要的人，也拜託大家都為木偶祈禱。



遲來的婚禮

韓哲在木偶幫助下讓金必洙和太宗植繩之以法。 太貞元雖然和他相愛，但知道自己的存在會不斷提醒姐弟倆不舒服的回憶，流淚告白後就離開了韓哲。 韓哲悄悄做她最愛的雞蛋卷送到她常去的店裡，5年後太貞元才發現他一直以來的關懷、深受感動，決定在一起並火速舉辦了婚禮！



介紹給所有家人

這一天季節又在思念木偶，突然木偶推門而入，真的回來了！原來木偶和季節的合約裡有一條「將木偶介紹給所有家人」，現在季節有了弟媳，神就把木偶送回來、讓她介紹給新家人了！雖然現在木偶仍不是人類，但他們相信明天會比今天更好，下一世就可以作為人類相遇、過上幸福的生活啦！



《木偶的季節》 全劇終，香港觀眾可在黃Viu煲劇平台回顧全集~



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