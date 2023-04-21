《誘餌》張根碩與許城泰的對決即將走向最終結局！觀前三大看點公開

Coupang Play電視劇《誘餌》第二季也即將送上最終回大結局，劇情描述一位史上最壞詐欺犯，讓大家認為他已死亡而逃脫的故事，多年來眾多被害者以及警方不斷追蹤其下落，最終將走向什麼樣的結局？

即將於21日晚間公開的《誘餌》最後兩集將揭曉所有細節，而公開事前觀點如下：

＃張根碩與許城泰最終攜手合作？

在第10集的結尾，許城泰所飾演的盧相千，向警方具組長張根碩提出交易，原本被指稱為連續殺人犯的許城泰竟如此提出要求，而在先前公開的預告中，張根碩也思考著「為了抓住殺人犯，應該與惡魔聯手」，似乎也暗示著他將與許城泰攜手，但兩人究竟是真合作，又或者這是具組長搶先一步設下的陷阱，能否得到一箭雙鵰的效果呢？張根碩與許城泰兩人的心機與手段仍讓大家關注到最後一分鐘。



＃連續殺人事件的真兇到底是誰？

遭受盧相千詐騙的受害者們，以及以往曾協助盧相千的名人政要們，覬覦著金塊的殺人真兇們，其中錯綜複雜的關係從第一季一直糾結到第二季，而這些殺人真兇為了與警方對峙，更需守護著盧相千，而具組長也終於透過盧相千與真兇進行對話，但真兇卻威脅具組長，如此一來這些人的真實身分以及背後指使者更令人好奇。



＃金條是真實存在？或者只是誘餌？

盧相千在逃亡錢把大筆藏匿的資金都換成了金條，隨著他的死訊被公告，這些金條的去處自然也石沉大海，當然被詐騙的受害者們除了想找出盧相千，也希望能找到這些金條，而這些金條似乎也是連續殺人犯的目的，不過金條是否真實存在？或是這也只是盧相千拋出的誘餌？《誘餌》所有細節與最終真相都等待今晚一次公開。



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