【新剧推介】刘在锡惊喜客串林秀香《木偶的季节》新剧、张根硕暌违五年携《诱饵》帅爆回归！

一元复始、万象更新！踏入兔年，话题韩剧蓄势待发，今年将由「亚洲王子」张根硕打响头炮，以犯罪惊悚韩剧《诱饵》冲击小萤幕；曾陷入私生活争议的实力派男星金正贤亦将一洗颓风，伙拍林秀香主演奇幻爱情韩剧《木偶的季节》，实行以行动宣告全面回归！

《诱饵》（1月27日首播）

由「花美男始祖」张根硕携手许成泰、李伊利雅主演的犯罪惊悚韩剧《诱饵》，讲述史上最大规模的诈骗案主犯卢尚千（许成泰饰）传出死讯，八年后却再度成为连环杀人案的疑犯，重案组刑警具督韩（张根硕饰）奉命重启调查寻找真相，卢尚千所隐藏的秘密也逐渐被揭开。



童星出身的张根硕早年凭藉《原来是美男》、《玛丽外宿中》等偶像剧走红，更收获「亚洲王子」称号，风头一时无两！暌违五年，他终於以《诱饵》宣告回归，该剧更是他退伍后的首部作品，让鳗鱼（张根硕粉丝官方名称）兴奋不已！为了完美打造具督韩一角，张根硕一改昔日的花美男风格，换上满脸胡渣的刑警造型，呈现成熟稳重加少许颓废的感觉，令网民期待他藉新剧再创事业高峰！



《木偶的季节》（1月27日首播）

由金正贤、林秀香主演的奇幻爱情喜剧《木偶的季节》讲述每隔99年就会到人间休假49天的死神木偶（金正贤饰）附身到医科教授都镇宇身上时，遇上了拥有神秘操控能力的医生韩季节（林秀香饰），本是死神的他却在放假期间作为出诊医师，展开救人的工作，一人一神也渐渐谱出了一段奇幻浪漫的爱情恋曲。



「爱情剧专业户」林秀香擅於主理爱情题材，去年由她主演的两部韩剧均赢得不俗口碑；今次她将携手金正贤上演人神恋，在官方公开的先导预告中，只见男女主角在天桥擦身而过时，男方突然闪过前世画面，暗示二人的缘分早已牵绊百年，也让人好奇死神的前生故事！



另外，综艺大神刘在锡主持的《玩甚么好呢》早於去年惊喜到访《木偶的季节》拍摄场地，当时他更受剧组委托，率领郑埻夏和李美珠担任临时演员，让林秀香难忍笑场！观众不妨在剧集播出后，仔细寻找刘大神的身影；亦可以重温《玩甚么好呢》当中搞笑的幕后故事。



全新韩剧《诱饵》和《木偶的季节》於1月27日首播，香港观众可以透过「黄Viu」免费紧贴进度！

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