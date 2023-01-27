《黑暗榮耀》林智妍不讀不回朋友被威脅：「涎鎮啊，我拿著電捲棒啊XD」自爆收到5萬張電捲棒照！

涎鎮啊該怎麼辦呀？

從開播起就話題不斷的熱門韓劇《黑暗榮耀》，圍繞著暗黑、霸凌、復仇等主軸運轉，被霸凌者文同垠究竟能否如願反擊？加害者順遂的人生是否會產生變化？而外科醫生朱如炡又會有何轉變？編劇金銀淑只給了一段話：第二季會讓人爽快的過癮。



因為演員演技太好，讓人一看見壞蛋組合合體，總會忍不住打顫！劇中霸凌的劇情與手法，也殘忍到讓不少人閉上眼睛無法直視，最惡名昭彰的便是學生時期文同垠慘被電棒捲燙傷的橋段，這也成為她一輩子好不了的傷疤，回憶過去時，總會隱隱作癢，不由自主抓著手。



飾演朴涎鎮的林智妍，因為壞女人一角而大暴紅，最近公開個人vlog，忙碌的工作日常讓她在通勤中還需要一邊背劇本、吃飯。和螢幕形象反差極大的她，私下其實個性超軟萌，一說到小熊軟糖就開心得不停聊著軟糖！



而在梳化時，林智妍聊到：「我收到5萬張電棒捲的照片」因為行程繁忙，朋友總在群組抱怨找不到她，在《黑暗榮耀》播出後，若是朋友聯繫不上她，就會傳訊息說：「涎鎮啊，總是聯絡不上你怎麼辦呢？」、「我正拿著電捲棒呀，涎鎮哪」成為最新「威脅手段」。



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