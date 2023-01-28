韓國終極話題！宋康昊VS李秉憲，誰演技更好

宋康昊和李秉憲，誰的演技更勝一籌？

這個議題風靡韓網多年，每次被提及都引來網友、影迷的關注，就在前幾日相關話題又被放在網路上，這次的大部份留言站在了李秉憲這一方，有不少人稱：「李秉憲的戲路好像更廣一點」、「這次連宋康昊也會投給李秉憲吧」等。

李秉憲橫跨電影和電視劇兩大界，是青龍、百想、大鐘賞這三個韓國影壇最具分量的影帝大滿貫得主，不僅如此他主演的電視劇也時常在各大年末頒獎禮上斬獲視帝頭銜，在影視劇圈有著非凡的地位，僅就獎項來說，李秉憲堪稱一騎絕塵，榮譽已經可以媲美甚至超過「忠武路三駕馬車」了。



與李秉憲一樣，宋康昊也是韓國影壇三大獎項中的常客，同樣是影帝頭銜拿到手軟，幾乎韓國所有類型片的標杆性電影主演都是他，作品串聯起來就是一部韓國當代電影史，而他那張臉龐也被觀眾親切地稱為 「韓國最經典的一張臉 」。 同時宋康昊還是韓國首位獲得歐洲三大電影節（坎城、威尼斯、柏林電影節）影帝殊榮的男演員，只是他出道30多年幾乎沒演過電視劇，唯一一部電視劇作品則是2022年的《三植叔叔》，比李秉憲少了視帝的封號，不過人家可是忠武路「三駕馬車」之一（薛景求、宋康昊、 崔岷植），在影壇的號召力更勝李秉憲一籌。



當然韓國網友的爭論的是「誰的演技更好」而非「誰的獎項更多」，兩位影帝的演技各有千秋，宋康昊是天賦型演員，之前曾被問過演技問題，他的回答也很輕巧：「就那樣'啪'一下出來了！」。 對於李秉憲，有人表示「你可能會討厭他這個人，卻無法討厭他的演技。 」

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞