韩国终极话题！宋康昊VS李秉宪，谁演技更好

宋康昊和李秉宪，谁的演技更胜一筹？

这个议题风靡韩网多年，每次被提及都引来网友、影迷的关注，就在前几日相关话题又被放在网路上，这次的大部份留言站在了李秉宪这一方，有不少人称：「李秉宪的戏路好像更广一点」、「这次连宋康昊也会投给李秉宪吧」等。

李秉宪横跨电影和电视剧两大界，是青龙、百想、大钟赏这三个韩国影坛最具分量的影帝大满贯得主，不仅如此他主演的电视剧也时常在各大年末颁奖礼上斩获视帝头衔，在影视剧圈有著非凡的地位，仅就奖项来说，李秉宪堪称一骑绝尘，荣誉已经可以媲美甚至超过「忠武路三驾马车」了。



与李秉宪一样，宋康昊也是韩国影坛三大奖项中的常客，同样是影帝头衔拿到手软，几乎韩国所有类型片的标杆性电影主演都是他，作品串联起来就是一部韩国当代电影史，而他那张脸庞也被观众亲切地称为 「韩国最经典的一张脸 」。 同时宋康昊还是韩国首位获得欧洲三大电影节（坎城、威尼斯、柏林电影节）影帝殊荣的男演员，只是他出道30多年几乎没演过电视剧，唯一一部电视剧作品则是2022年的《三植叔叔》，比李秉宪少了视帝的封号，不过人家可是忠武路「三驾马车」之一（薛景求、宋康昊、 崔岷植），在影坛的号召力更胜李秉宪一筹。



当然韩国网友的争论的是「谁的演技更好」而非「谁的奖项更多」，两位影帝的演技各有千秋，宋康昊是天赋型演员，之前曾被问过演技问题，他的回答也很轻巧：「就那样'啪'一下出来了！」。 对於李秉宪，有人表示「你可能会讨厌他这个人，却无法讨厌他的演技。 」

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