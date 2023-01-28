[龍年兄弟]齊聚金鍾國頻道，熱烈討論去蒙古拍騎馬綜藝！張赫騎馬酷似SHINee編舞，車太鉉當眾「假騎」丟臉到不行

金鍾國Youtube頻道近公開影片《龍屬相俱樂部Forever》，金鍾國、張赫、車太鉉、洪京民、洪景仁這五位「龍年兄弟」齊聚一堂，證實不僅「三個女人一台戲」，五個男人也可以是一出精彩好戲XD

金鍾國家健身器械不少卻沒有客用衣架，被吐槽外套沒地方掛、都堆在一起。 只有車太鉉輕車熟路地往衣服堆裡一扔，順勢拿起沙發上小老虎頭上的東西，大聲問：「這是什麼？ 內褲嗎？」 金鍾國小聲：「是頭帶...」



五個人簡單介紹相識經過後，車太鉉說起2019年和柳演錫拍的電影《小汪汪》終於要上映，洪京民：「之前靠全智賢才火，這次又要靠狗狗啊？」



張赫和車太鉉都有和動物拍戲的經驗，回憶起來滿是辛酸。 金鍾國以為騎的是假馬不會很難，車太鉉表示難點不在這裡：「電影《冠軍》拍賽馬戲份時上邊是馬頭道具、下邊是車，但問題是觀眾都是真人！而且是在真正的賽馬運動員休息間隙拍，真的太丟人了！」



張赫拍太多古裝戲已經總結出經驗：要側過身、模擬馬兒奔跑的節奏上下搖擺。 金鍾國大笑：「在跳《Ring Ding Dong》嗎？」



張赫帶頭提議拍騎馬綜藝，甚至聊到去蒙古拍攝、騎馬送快遞外賣等相當具體的設定。 但金鍾國認為旅遊節目更優，車太鉉起哄乾脆去美國見見傳說中的「金鍾國的女人」XD

車太鉉當場打電話給《龍屬相俱樂部-頑童老友記》的金珉錫PD，金鍾國本想勸他不要拍騎馬綜藝，沒想到他很感興趣，而且真的在研究去蒙古取景的可能性XD張赫解釋 說騎馬只是一部份，重頭戲是露營閒聊之類，金鍾國馬上嫌累，車太鉉：「那你不要騎，負責給馬梳毛！」 張赫：「就像《暗行御史》裡的馬夫那樣！」



節目最後還出現「to be continude」，果然短短一集放不下5個人聊天的盛況XD超期待第二集甚至第三集，騎馬綜藝也安排起來吧！



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