《青春月谭》公开新剧照：「王世子」朴炯植的视线紧追著全少妮！甜蜜眼神令人沦陷

再稍微等等！《青春月谭》将於下月（2月）6日首播～







tvN新月火剧（周一、二播出）《青春月谭》由朴炯植、全少妮等主演。该部作品描述被下了神秘诅咒的王世子――李焕（朴炯植 饰），与背负杀害家人嫌疑的天才推理少女――闵在伊（全少妮 饰）之间，展开相互救援的青春罗曼史故事。





官方陆续公开相关剧照，两位主角的CP感值得期待！朴炯植的眼神相当深情，简直就是紧盯著全少妮不放啊～





朴炯植饰演的「李焕」，有著精致外表、傲慢性格。不仅能文能武，还拥有过目不忘的聪明大脑。虽然被神秘诅咒所困扰，却用坚强的毅力守住自己的位置，保持著无法撼动的形象。





全少妮饰演的「闵在伊」，在与未婚夫举行婚礼前夕，双亲及哥哥因吃下她准备的饭桌同时吐血而死，在伊一夜之间成为杀害家人的杀人犯。逃亡期间，在伊想起王世子写给父亲的密信。为了洗脱罪名、追查真相，在伊冒著生命危险，以新的身份进入宫中。













感觉可以在《青春月谭》里看到男、女主角不少装扮呢！超期待～





另外，朴炯植、全少妮近期合体拍摄时尚杂志《ELLE》画报，展现不同於古装的魅力。

Hui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻