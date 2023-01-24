业内专家评选2023最期待影视作品：马东石《犯罪都市3》&宋慧乔《黑暗荣耀》第二部登榜首，孔刘&朴叙俊&朴宝剑排队等回归（上）

最近韩国电影杂志《CINE 21》邀请64位业内人士及专家以问卷形式探讨2023年趋势，包括年度最佳影视作品、值得关注的男女演员等等，其中最受期待作品名单也是大家的心声啊！
2023最受期待韩国电影TOP 5
虽然马东石在不久前的一次记者调查中被列为「最没礼貌艺人」第一，但并不妨碍他主演的系列电影《犯罪都市3》成为年度最期待电影TOP1。 该片由《犯罪都市2》导演李相龙执导，马东石、李浚赫、青木崇高、李凡秀、金珉才、全锡浩、高圭弼主演，讲述怪物警察马石道调职到广域搜查队和新团队一起展开扫荡犯罪作战的故事。 而根据前娱记李振浩的说法，马东石曾经和记者关系非常好，某次遭到严重背叛后深深受伤，才断然与记者划清界限，让人深感惋惜。
并列第二的是《The Moon》和《水泥乌托邦》。 《The Moon》由薛景求、都敬秀、金喜爱主演，讲述独自一人被留在宇宙中的男人与拼死也要救回他的另一个男人的故事，是韩国第一部以探月为主题的科幻电影，由《与神同行》系列导演及编剧金容华指导。
《水泥乌托邦》是一部惊悚灾难片，由李炳宪、朴叙俊、朴宝英、金度允、朴持厚联袂主演，讲述首尔在大地震中成为废墟，生存者们开始聚集在唯一一座「皇宫公寓」的故事。 改编自网漫《愉快的孤立》第二部曲《愉快的邻居》。
第三是金憓秀、廉晶雅、赵寅成、朴正民、高旻示、金钟受等主演的海洋犯罪动作片《走私》，讲述生活平静的海女们被卷入走私案的故事。
并列第四的是《Wonderland》和《露梁：死亡之海》。 科幻片《Wonderland》由汤唯、孔刘、朴宝剑、裴秀智、郑有美、崔宇植主演，讲述未来人类研发出能与思念之人重逢的虚拟世界的故事。 这部片由金泰勇担任导演，早在2020年就已杀青、原计划2021年下半年上映，拜托今年一定要让大家看到啊！
《露梁：死亡之海》是李舜臣三部曲的最后一部，讲述李舜臣在露梁海战中与大明一起抗击日军、最终英勇牺牲的故事。
最后一部就是河正宇和朱智勋主演的《绑架》，改编自1986年黎巴嫩贝鲁特外交官的真实绑架案，由《失控隧道》金成勋担任导演。
明天继续为大家分享2023年最受业内期待剧集！
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