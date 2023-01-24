《黑暗荣耀》第2部公开特别预告，近2分钟影片埋下超多伏笔！「涎镇呐，这是我给你的最后一封信」 Netflix惊悚电影《原本以为只是手机掉了》预告公开：任时完再次挑战反派，千玗嬉日常生活受威胁！ 8组新生代女团的「出道曲」&「最新曲」中，哪一团风格你最爱？！从ITZY、aespa到IVE、NewJeans 《Sweet Home 2》上线在即李施昤却频繁引争议！雪天背孩子爬雪山，被骂：别拿孩子当工具

特别预告穿插第1部的画面，第一次看只觉得很紧张，再看一次就发现有许多尚未公开的剧情！

由宋慧乔等主演的Netflix原创电视剧《黑暗荣耀》，自去年底（2022年）公开后，讨论度居高不下。第2部确定於3月10日上线，不少网友直呼：「居然还要再等？能不能马上给我看到！」满是期待。

官方於昨日（23日）公开第2部特别预告，近2分钟的影片让人看了相当紧张。这是文同珢（宋慧乔 饰）给朴涎镇（林智妍 饰）写的最后一封信，并穿插了许多尚未公开的剧情画面：

「我想念的涎镇：涎镇，我每天都会想到，我该在哪里跟你重聚？希望我能忘记，你的名字和长相、纳闷著你是谁，希望我永远不会想起你。朴涎镇，你那双只想让人受苦的脚，以及与你同行的每一双脚；你那双嘲笑他人不幸的双唇，以及和你笑的每一双唇；那对睥睨的双眼，以及那些热切盯著你的那些眼睛；你那嘲弄、打击他人的手，以及握住这只手的千万只手。你那无时无刻都兴高采烈的灵魂。我就打算做到这种程度，涎镇。希望你还想看到我跳舞，涎镇，虽然只怕那会是场送葬之舞。不要再这样笑了，我想杀害的涎镇，这是我给你的最后一封信。」

01.同珢母亲出现在同珢教书的小学的停车场，笑得疯狂。





02.涎镇拿著装满五万元的纸袋，似乎要交给某人。

03.惠程（车珠英 饰）拿著平板大笑。（第1部曾出现惠程拿著平板，上面则有著男人和相关情报）





04.涎镇戴著绿色戒指、敲敲车窗，与某人见面。（推测是由廉惠兰饰演的贤南）

05.回头望著某人的度领（郑星一 饰）。





06.学生时期的涎镇拿著打火机，似乎要烧掉某人的头发。

07.教会里的十字架，推测与蓑罗（金赫拉 饰）有关。





08.按著密码的同时，与某人通电话的蓑罗。







09.保险箱里满满的符咒、金条和文件，而打开保险箱的是涎镇母亲。





10.在教会见面的同珢和涎镇。

11.不晓得看到什么而吓一大跳的涎镇。

12.贤南满脸是伤，场景让人联想到在监狱里。不过，是贤南入狱或者她去探监（家暴的丈夫？）还等后续剧情揭晓。





13.与涎镇见面的如炡（李到晛 饰），拿著针筒的他看起来若有所思。

14.拿著文件（信件？）的同珢。

15.不晓得看到什么样的影片，倍受冲击的度领。





16.在自家衣帽间里，看著发夹的涎镇。

17.崩溃大喊的同珢，推测应该是在宰寯（朴成勋 饰）的精品店里。

18.在车上痛哭的如炡。

19.在雪中悲伤的同珢。

20.坠楼的画面，应该与昭熙（在同珢之前，因被霸凌而死的同学）有关。

21.涎镇带著警察进入某处，推测是如炡的家。

22.起火的某处，推测是同珢的家。

23.蓑罗变成金发，挣扎的样子看起来是被逮捕了。

24.大卡车撞向某处。（韩国编剧们最爱的大卡车XD）

25.对著涎镇发火的度领。

26.满脸痛苦的贤南。

27.面露狰狞的涎镇母亲。

28.曾出现在同珢家墙上的照片，散落一地。同珢似乎在找什么。

29.在法庭上相当激动的如炡，推测与杀害自己父亲的杀人魔（李茂生特别出演）有关。

30.金发蓑罗再次出现。

31.穿著睡衣的涎镇。

32.头发凌乱、脸上带伤的同珢。





33.烧掉涎镇照片的同珢。

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