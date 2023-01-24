Netflix驚悚電影《原本以為只是手機掉了》預告公開：任時完再次挑戰反派，千玗嬉日常生活受威脅！ 8組新生代女團的「出道曲」&「最新曲」中，哪一團風格你最愛？！從ITZY、aespa到IVE、NewJeans 《Sweet Home 2》上線在即李施昤卻頻繁引爭議！雪天背孩子爬雪山，被罵：別拿孩子當工具

電影《原本以為只是手機掉了》由任時完、千玗嬉和金希沅主演。

改編自日本同名小說，講述一位平凡的上班族，手機裡裝滿所有個人的資訊，某一天手機遺失後，他的日常生活開始遭受威脅，而展開一連串緊張的事件，是寫實又懸疑的電影作品。

任時完偶然撿到智慧型手機後接近手機主人娜美的男人「俊英」一角，再次挑戰的反派角色；千玗嬉飾演平凡上班族的「娜美」，掉了手機之後開始受到一連串的威脅；金希沅飾演俊英的父親兼重案組刑警「志曼」，將追查這件手機遺失案件的來龍去脈。



公開的預告中，平凡的公司職員娜美丟失智能手機後，連自己的日常生活也丟失的過程。娜美一直用智慧型手機解決所有問題，以至於沒有手機就無法正常生活，但她不小心丟失了手機後，總感覺到有人在看著自己，監視自己的一舉一動。俊英偷走了別人的生活，娜美真的能找回自己的日常生活嗎？



在荒山上發現屍體的現場，刑警志曼發現兒子俊英的痕跡，他以不祥的直覺繼續追蹤，他的搜查漸漸開始威脅俊英，使劇情更加緊張。而《原本以為只是手機掉了》將於2月17日通過 Netflix 上線。



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞