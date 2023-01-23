闵熙珍因争议言论遭炎上？「我对现在的kpop很反感」被认为在diss旧公司SM！网友：太自大？
明星 2023年1月23日 星期一17:54 Lorrie
（封面图源：Youtube@ tvN D ENT截图）
不过闵熙珍的才华依旧备受认可！
近年开始盛行千禧年怀旧风，而韩国新女团New Jeans更成为新流行指标！Y2K概念让大众耳目一新，为KPOP市场注入新风格，也成为时尚宠儿，团员年纪轻轻就已经接下精品代言，甚至出道不久就已领到年末结算！
New Jeans的大成功，让大家对於幕后推手闵熙珍代表感到好奇。过去在SM旗下担任创意总监，为许多偶像打造概念皆大获成功，包括少女时代、SHINee、EXO等等都出自她手，而后跳槽至HYBE子厂牌担任理事，一推出New Jeans就大获成功。
然而最近闵熙珍却卷入炎上言论。在先前接受访问时，谈到现在的kpop产业，表示：「现在的kpop唱法千篇一律，中间穿插著尴尬的rap和高音让我觉得很不认同」、「虽然有人喜欢这样也有市场，但不是我的风格，所以制作由我全部负责」。
（图源：Youtube＠ tvN D ENT截图）
这段访问言论让网友认为「不会太傲慢吗？」、「完全是在狙击SM」，认为New Jeans也在kpop产业，为什么非要贬低其他偶像呢？相关言论持许引发热烈讨论，不知道你怎么认为？
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