是《戀慕》小朴恩斌也是《2521》金敏彩！崔明彬近期剛好都在兩部月火劇演主角「女兒」 [分集劇情]《愛情的理解》「妳現在幸福嗎？」柳演錫一句話動搖文佳煐！決定讓一切回到原點！（EP.9 - 10） 《黑暗榮耀》辛叡恩其實搞笑女！上節目完全沒有包袱，當年還有「被公司禁止出演綜藝」的傳聞XD 推薦闔家觀賞的11部溫馨韓劇！《我是遺物整理師、山茶花開時》必看《如蝶翩翩、耀眼》跟著哭爆 宋仲基新片《路奇莞》女主敲定《魔幻之音》崔成恩，有望與《財閥家的小兒子》「二伯」趙漢哲三度合作 快忘了《黑暗榮耀》裡憔悴的她吧～這才是宋慧喬正確打開方式！

不曉得近期有沒有觀眾察覺，熱播中的各大台月火劇，tvN《Missing：他們存在過2》、SBS《Trolley：命運交叉點》與KBS《頭腦共助》，有位演員一個人就橫跨了其中兩部劇？

演了《Missing：他們存在過2》又演了《Trolley：命運交叉點》，而且正好都演「主角女兒」，那人就是童星崔明彬。



現年14歲的童星崔明彬，2016年以電影《競走哈哈哈》（競走王）扮演女主角沈恩敬的幼年出道，出道近7年還演過高雅羅（《Black》）、韓韶禧（《百日的郎君》）、NaNa（《Kill It》）、金多美（《梨泰院Class》）……的幼年，而近年最令人深刻的莫過於2021年《戀慕》飾演朴恩斌的少年時期了，還有去年在《二十五，二十一》飾演主角羅希度（金泰梨、金素賢飾演）的女兒了。

《戀慕》首兩集崔明彬就是主角，她扮演「小朴恩斌」一人分飾兩角，世孫「李輝」與小宮女「垣」，長相一模一樣卻是一男一女的角色，崔明彬卻能把細節差異做出來，包括動作與步伐、聲調與語氣，演技獲得一眾好評，也讓《戀幕》一開播就頗受觀眾歡迎。崔明彬當年以《戀慕》與連續劇《紳士與小姐》拿下KBS演技大賞青少年演技獎。



而在《二十五，二十一》裡，崔明彬是引導故事的角色，女主角羅希度的女兒金敏彩，故事就從金敏彩打開羅希度的日記開始。觀眾除了藉由金敏彩的角色看到不同世代青少年的迷惘，更重要的是從她的話語推測「羅希度的老公」是誰，雖然戲分不多，但想必讓許多觀眾難忘吧！



▼崔明彬發布觀眾製作的「偽家人合成照」XD



近期，崔明彬正巧同時演出兩部月火劇，《Missing：他們存在過2》與《Trolley：命運交叉點》，剛好都是主角「女兒」，也剛好都遭遇父或母出事。

在《Missing：他們存在過2》裡，她飾演的高中生「文寶拉」，因為媽媽失蹤加上房租繳不起，她找到了媽媽的前男友金旭（高洙 飾），劈頭就自稱是其「女兒」，就被「爸爸」金旭暫時「收養」了。雖然金旭知道文寶拉不是自己的親生女兒，但還是忍不住升起父愛保護她。



在《Trolley：命運交叉點》裡，她是品學兼優的高中資優生「南潤曙」，很為身為國會議員的爸爸南中道（朴喜洵 飾）感到驕傲，但也覺得爸爸的身分讓她有時候做事綁手綁腳，一次的離家出走釀下了不小的風波。和每個登場人物一樣，而她內心好像也有秘密，最新一集沉默地盯著全家福怨嘆哥哥的樣子很讓人在意。



《Missing：他們存在過2》劇情讓文寶拉還留在金旭身邊，必定還有文寶拉一角發展的空間；《Trolley：命運交叉點》開始鋪陳南潤曙的價值觀與黯淡內心世界，肯定有什麼事件要發生。

或許我們可以期待崔明彬再展現精湛演技，甚至更上層樓？幸好《Missing：他們存在過2》與《Trolley：命運交叉點》並非完全同時段對打戲劇（前者20:50播出，後者22:00播出），否則觀眾可能會猶豫該如何取捨啊！



（貼心提醒：《Missing：他們存在過2》可於黃viu煲劇平台‎收看）

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