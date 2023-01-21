是《恋慕》小朴恩斌也是《2521》金敏彩！崔明彬近期刚好都在两部月火剧演主角「女儿」 [分集剧情]《爱情的理解》「你现在幸福吗？」柳演锡一句话动摇文佳煐！决定让一切回到原点！（EP.9 - 10） 《黑暗荣耀》辛睿恩其实搞笑女！上节目完全没有包袱，当年还有「被公司禁止出演综艺」的传闻XD 推荐阖家观赏的11部温馨韩剧！《我是遗物整理师、山茶花开时》必看《如蝶翩翩、耀眼》跟著哭爆 宋仲基新片《路奇莞》女主敲定《魔幻之音》崔成恩，有望与《财阀家的小儿子》「二伯」赵汉哲三度合作 快忘了《黑暗荣耀》里憔悴的她吧～这才是宋慧乔正确打开方式！

不晓得近期有没有观众察觉，热播中的各大台月火剧，tvN《Missing：他们存在过2》、SBS《Trolley：命运交叉点》与KBS《头脑共助》，有位演员一个人就横跨了其中两部剧？

演了《Missing：他们存在过2》又演了《Trolley：命运交叉点》，而且正好都演「主角女儿」，那人就是童星崔明彬。



现年14岁的童星崔明彬，2016年以电影《竞走哈哈哈》（竞走王）扮演女主角沈恩敬的幼年出道，出道近7年还演过高雅罗（《Black》）、韩韶禧（《百日的郎君》）、NaNa（《Kill It》）、金多美（《梨泰院Class》）……的幼年，而近年最令人深刻的莫过於2021年《恋慕》饰演朴恩斌的少年时期了，还有去年在《二十五，二十一》饰演主角罗希度（金泰梨、金素贤饰演）的女儿了。

《恋慕》首两集崔明彬就是主角，她扮演「小朴恩斌」一人分饰两角，世孙「李辉」与小宫女「垣」，长相一模一样却是一男一女的角色，崔明彬却能把细节差异做出来，包括动作与步伐、声调与语气，演技获得一众好评，也让《恋幕》一开播就颇受观众欢迎。崔明彬当年以《恋慕》与连续剧《绅士与小姐》拿下KBS演技大赏青少年演技奖。



而在《二十五，二十一》里，崔明彬是引导故事的角色，女主角罗希度的女儿金敏彩，故事就从金敏彩打开罗希度的日记开始。观众除了藉由金敏彩的角色看到不同世代青少年的迷惘，更重要的是从她的话语推测「罗希度的老公」是谁，虽然戏分不多，但想必让许多观众难忘吧！



▼崔明彬发布观众制作的「伪家人合成照」XD



近期，崔明彬正巧同时演出两部月火剧，《Missing：他们存在过2》与《Trolley：命运交叉点》，刚好都是主角「女儿」，也刚好都遭遇父或母出事。

在《Missing：他们存在过2》里，她饰演的高中生「文宝拉」，因为妈妈失踪加上房租缴不起，她找到了妈妈的前男友金旭（高洙 饰），劈头就自称是其「女儿」，就被「爸爸」金旭暂时「收养」了。虽然金旭知道文宝拉不是自己的亲生女儿，但还是忍不住升起父爱保护她。



在《Trolley：命运交叉点》里，她是品学兼优的高中资优生「南润曙」，很为身为国会议员的爸爸南中道（朴喜洵 饰）感到骄傲，但也觉得爸爸的身分让她有时候做事绑手绑脚，一次的离家出走酿下了不小的风波。和每个登场人物一样，而她内心好像也有秘密，最新一集沉默地盯著全家福怨叹哥哥的样子很让人在意。



《Missing：他们存在过2》剧情让文宝拉还留在金旭身边，必定还有文宝拉一角发展的空间；《Trolley：命运交叉点》开始铺陈南润曙的价值观与黯淡内心世界，肯定有什么事件要发生。

或许我们可以期待崔明彬再展现精湛演技，甚至更上层楼？幸好《Missing：他们存在过2》与《Trolley：命运交叉点》并非完全同时段对打戏剧（前者20:50播出，后者22:00播出），否则观众可能会犹豫该如何取舍啊！



（贴心提醒：《Missing：他们存在过2》可於黄viu煲剧平台‎收看）

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