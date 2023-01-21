【KSD評分】韓星網讀者親自評分選出：明星數學補習班老師播了2集就來到TOP 3了！

【KSD評分】韓星網讀者親自評分選出：明星數學補習班老師播了2集就來到TOP 3了！

韓劇   2023年1月21日   星期六11:24   choyoung  

（封面圖源：IG@netflixkr；Facebook@CJTVING、@tvNDrama）

這星期只有１部新劇開播，就是《能成為別人嗎》，大家可以在這週六日觀看！如之後大家有看以上的劇或其他正在ON檔的，都記得進來評評分喔！大家可以在這週六日觀看！如之後大家有看以上的劇或其他正在ON檔的，都記得進來評評分喔！

每個星期，小編都會整理出由韓星網讀者們為韓劇評分的數據，提供大家參考，一起來看看本月（一月）第３週的分數吧！不曉得有這個訊息？趕快點進連結，幫自己正在追看的作品給個分數！（上星期的評分結果可以看這裡

NO.1──Netflix《黑暗榮耀》：8.4（第一季共8集）
【台灣香港都在Netflix播出】

NO.2──TVING《Island》：8（結束第一季）
【台灣香港都在Prime Video播出】

NO.3──tvN《浪漫速成班》：7.6（今晚播至第３集）
【台灣香港都在Disney+播出】

NO.4──tvN《Missing：他們存在過2》：7.1（播至第１０集）
【香港由黃Viu煲劇平台播出】

NO.5──SBS《法錢》：6.9（今晚播至第６集）
【台灣由Prime Video播出】

NO.6──MBC《禁婚令，朝鮮婚姻禁止令》：6.9（今晚播至第１２集）
【台灣由MOD及Hami Video影音平台播出；香港由黃Viu煲劇平台播出】

NO.6──tvN《朝鮮精神科醫師劉世豐2》：6.9（播至第４集）
【台灣由LINE TV、friDay影音播出；香港由黃Viu煲劇平台播出】

NO.8──SBS《Trolley：命運交叉點》：6.7（播至第１０集）
【台灣香港都在Netflix播出】

NO.9──KBS《頭腦共助》：6.5（播至第６集）
【台灣由愛奇藝國際站播出；香港由黃Viu煲劇平台播出】

NO.9──JTBC《愛情的理解》：6.5（播至第１０集）
【台灣香港都在Netflix播出】

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