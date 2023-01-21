[分集劇情]《愛情的理解》「妳現在幸福嗎？」柳演錫一句話動搖文佳煐！決定讓一切回到原點！（EP.9 - 10） 《黑暗榮耀》辛叡恩其實搞笑女！上節目完全沒有包袱，當年還有「被公司禁止出演綜藝」的傳聞XD 推薦闔家觀賞的11部溫馨韓劇！《我是遺物整理師、山茶花開時》必看《如蝶翩翩、耀眼》跟著哭爆 宋仲基新片《路奇莞》女主敲定《魔幻之音》崔成恩，有望與《財閥家的小兒子》「二伯」趙漢哲三度合作 快忘了《黑暗榮耀》裡憔悴的她吧～這才是宋慧喬正確打開方式！

[有雷]《愛情的理解》愛情就像環狀公車路線圖，兜了一圈又回到原點。柳演錫與文佳煐各自談著天差地別的戀愛，一個可能成為財團準女婿，一個卻為了男友的生活費手術費煩惱，當兩人重新思考對方或自己「你現在幸福嗎？」卻讓彼此的心再度走近。

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《愛情的理解》河常秀（柳演錫飾）即使努力地去喜歡富家女學妹朴美京（琴世祿飾），迎合著她，譬如見她的朋友時還換上美京特別準備的名牌高級西裝，美京甚至還買了一台車送給常秀，這讓常秀覺得很有負擔。而常秀也得知了學生時期美京其實曾與他的好友，也是現在銀行的同事交往過，但常秀卻沒有任何表示，他毫不在意也不過問的態度，反而讓美京感到難過。常秀也帶美京到母親店裡介紹兩人認識。美京的母親看來相當不滿意常秀的家世背景。



安秀榮（文佳煐飾）與鍾賢（鄭家藍飾）也並不穩定，鍾賢的警察考試又再度落榜，對於與秀榮同住一個屋簷下他也感到虧欠，想著自己再搬出去。但其實鍾賢的生活仍是為了錢所苦，時常一聲不吭就失聯也讓秀榮擔心不已。秀榮總是思考著如何幫他籌父親的手術費，而自己的母親在附近開店的事實也在銀行同仁面前曝了光。



常秀與秀榮因為VIP客戶的告別式又再度被安排一起前往，旅程中兩人聊了不少，常秀不禁問她：「妳現在幸福嗎？」而秀榮卻反問一句：「我該分手嗎？」兩人對於自己目前的戀情都相當壓抑，似乎都想找個喘息的空間。兩人聊得相當愉快，意猶未盡更是再度相約外出共餐，而且是一開始兩人造成誤會的那家餐廳。在同一個位置，之前是秀榮等待著常秀，這次換常秀早到等待著她，卻同樣的，看見秀榮往反方向離開，決定不赴約。



常秀追了上去但不多問，秀榮盯著公車站牌的環狀路線看，覺得自己的感情就像這環狀路線，即使繞到別的地方，最終卻還是回到了原點。常秀帶著秀榮到自己最熟悉的溜冰場，兩人再度獨處，常秀也教秀榮如何溜冰，本來兩人說好比賽誰先溜到對面，但常秀卻根本在原地沒有出發，更深情告白秀榮，情不自禁的兩人重新選擇了對方，擁吻之後該如何處理自己目前的戀情呢？



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