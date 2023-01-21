《黑暗榮耀》辛叡恩其實搞笑女！上節目完全沒有包袱，當年還有「被公司禁止出演綜藝」的傳聞XD 推薦闔家觀賞的11部溫馨韓劇！《我是遺物整理師、山茶花開時》必看《如蝶翩翩、耀眼》跟著哭爆 宋仲基新片《路奇莞》女主敲定《魔幻之音》崔成恩，有望與《財閥家的小兒子》「二伯」趙漢哲三度合作 快忘了《黑暗榮耀》裡憔悴的她吧～這才是宋慧喬正確打開方式！

辛叡恩在《黑暗榮耀》飾演朴涎鎮的少年時期，展現成熟的演技，獲得很大的好評。

劇中，朴涎鎮惡毒地折磨文同珢（鄭知蘇 飾）的場面給很多觀眾帶來衝擊，真的壞到極點！



隨著《黑暗榮耀》大熱，辛叡恩過去出演的綜藝也被翻出，其實是個搞笑女呀！在《窮遊豪華團》中和成員一起品嚐芒果，首先吃一口的圭賢說：「是這種味道嗎？」對強烈的酸味嘖嘖稱奇，李龍真也說：「是維生素啊！」雖然所有人都搖頭說不好吃，但辛叡恩豪氣地咬了一口，馬上露出痛苦的表情，因為難以承受酸味，更直接把水果吐到地上。

爲了照顧自己的節目分量，她還跳起可愛的舞蹈，不管在哪都可以唱歌，嗨到連圭賢都低頭（笑），其他成員都笑出來。這影片近日再次獲得關注，不少人表示：「太好笑了」、「在《黑暗榮耀》看到辛叡恩後，每當害怕的時候就看這個」、「當時有傳聞說出演這個後，被公司禁止出演綜藝」等，不過這是開玩笑啦～是因為在節目中太搞笑，形象有著超大反差，之後她還是有出演其他綜藝啦 XD



而辛叡恩接下來的新作品《花書生熱愛史》是與厲雲、姜勳、鄭乾柱搭擋，講述打破所有固定觀念的寄宿家庭「梨花園客棧」的主人尹端午和懷有祕密的寄宿生花書生三人幫，四位青春演繹的清新無邪的神祕浪漫喜劇史劇，預計在3月播出。日前公開的預告中，辛叡恩的古裝造型超級美，期待她接下來的表現呀～



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